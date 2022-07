Canone Rai, sanzioni a raffica in tutta Italia: se non ti sbrighi sono oltre 500 euro di multa

Il canone RAI, è uno dei diversi modi per finanziare i media pubblici. Alcuni paesi intorno a noi hanno formule per sostenerli, non solo attraverso le tasse statali, ma anche attraverso le tasse indirette o la pubblicità.

Questa tassa, un canone mensile fisso ( o annuale), in alcuni luoghi e basato sul numero di dispositivi in altri, viene utilizzata per finanziare i media pubblici in alcuni Paesi europei. In altri ancora non esiste, o la stanno eliminando.

Le imposte consentono ai canali televisivi e radiofonici pubblici non solo di continuare a sopravvivere senza dover basare la loro attività sul business dell’audience, ma servono anche a remunerare adeguatamente i loro lavoratori.

In Francia, ogni famiglia prima era obbligata a pagare 139 €uro all’anno per avere un televisore e poter usufruire dei canali pubblici.

Ora se in Italia possono esserci delle dichiarazioni dell’AD di Rai per cui l’importo del canone Rai sarebbe inadeguato al servizio fornito, la Francia va controcorrente e la premier Elisabeth Borne ha già annunciato di voler cancellare la tassa.

In Germania ogni famiglia deve pagare 210 €uro l’anno, indipendentemente dal fatto che abbia o meno un televisore. Anche per loro non è possibile evitare questa tassa, se non in condizioni particolari di cecità, esenzione per assistenza sociale o grave disabilità.

Se si cerca di evitarla per un motivo non specificato, gli abitanti dell’abitazione sono passibili di multe e dovranno pagare l’imposta retroattivamente, oltre agli interessi di mora.

Se guardate la TV nel Regno Unito, anche solo leggermente, dovete anche pagare una tassa. Nella pagina dedicata alla tassa, viene chiarito che essa non serve solo a finanziare la BBC, ma che questa licenza è necessaria per qualsiasi programma audiovisivo che si voglia guardare.

Se una famiglia non possiede un televisore ma ha un computer, non è esente dal pagamento dell’imposta. Questo include cellulari, tablet, console per videogiochi.

Chiariscono che se non si guardano i canali televisivi, ma si guardano le piattaforme virtuali per lo streaming di contenuti, si deve pagare. La licenza standard costa 154,50 sterline, circa 180 €euro.