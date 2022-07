Caffè in lavatrice, provaci: non riconoscerai più i tuoi panni | Bucato impeccabile

Tutti noi vorremmo che i tessuti ed i colori dei nostri abiti preferiti rimanessero sempre gli stessi, nuovi e brillanti. Purtroppo, col passare del tempo, l’usura ed i lavaggi consumano i tessuti e sbiadiscono i colori, soprattutto quelli più accesi o scuri.

Si potrebbe provare con specifici prodotti chimici da acquistare nei supermercati? No, esistono rimedi naturali infallibili come quello che ti riveliamo in questa mini guida.

Si tratta di un trucchetto della nonna in grado di ravvivare i colori del bucato lavato in lavatrice. Ecco come fare.

Caffè in lavatrice: a cosa serve, come funziona

Il rimedio naturale più noto per intervenire sui vestiti sbiaditi è il caffè in lavatrice. Ravviva i colori efficacemente sui capi neri e molto scuri.

Tutto quello che devi fare è versare 2 caffè scuri e raffreddati nel cestello della lavatrice. Regola una temperatura che non superi i 30°C prima di avviare il lavaggio.

Puoi anche procedere con un lavaggio a mano del bucato da trattare versando 2 caffè in una bacinella riempita con acqua tiepida. Lascia i capi in ammollo per almeno un’ora prima di lavarli in lavatrice.

Caffè in lavatrice per ravvivare i colori scuri: avvertenze

Per sicurezza, dovresti leggere le indicazioni di lavaggio sull’etichetta del capo che vuoi trattare con il caffè per ravvivarne il colore.

In più, dai un’occhiata alle istruzioni della tua lavatrice: accertati di poter usare sostanze come il caffè per essere sicuro di non danneggiare il tuo elettrodomestico.

Altri rimedi per ravvivare i colori scuri

Esistono altri 3 rimedi naturali per ravvivare i capi scuri o neri a base di: