UeD, il tristissimo annuncio: proprio lei si è spenta | Non se l’aspettava nessuno

UeD in lutto. Arriva il tristissimo annuncio che nessuno si aspettava. Proprio lei si è spenta, se n’è andata via per sempre. Ecco chi è venuta a mancare. Che grande tristezza!

Che brutta notizia per i telespettatori di Maria De Filippi: proprio lei è morta, con grande sorpresa di tutti ha abbandonato prematuramente la vita terrena. I fan della trasmissione hanno il cuore in mille pezzi.

Lutto a UeD

La trasmissione condotta da più di 25 anni da Maria De Filippi continua ancora a far parlare di sé. Nonostante queen Mary con il suo team e la produzione sia in pausa estiva, i protagonisti del famoso salotto dei sentimenti di Canale 5 continuano ad essere stars dei social.

Purtroppo nel teatro dell’amore non si sorride e si scherza soltanto ma talvolta bisogna fare i conti anche con le difficoltà e le sfide che la vita riserva. Avete visto che cosa è successo ad un volto amatissimo di Uomini e Donne?

Arriva il lutto in aspettato, proprio lei è salita al cielo, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Era giovanissima. Che dramma! I fan del salotto dei sentimenti di Canale 5 hanno il cuore spezzato in mille pezzi. Nelle scorse ore, un annuncio social ha sconvolto davvero tutti. Scopriamo chi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.

Lei è morta: dramma a Uomini e Donne

Purtroppo non ce l’ha fatta, è venuta a mancare improvvisamente e nelle scorse ore, è salita al cielo. Stiamo parlando della mamma di Klaudia Poznanska, la ex corteggiatrice nonché volto noto di Uomini e Donne.

La bella Klaudia si è fatta conoscere per essere stata la non scelta di Andrea Zelletta, l’ex tronista al tempo aveva deciso di lasciare la trasmissione con Natalia Paragoni con la quale ancora tutt’oggi fa coppia fissa.

La Poznanska si era fatta amare dal pubblico per la sua spontaneità, la sua simpatia e la sua energia. Lei, che ha un passato difficile alle spalle fatto di stenti, sacrifici e malattie, si ritrova ora a dover fare i conti con questo drammatico lutto: la sua mamma purtroppo è volata in cielo.

A dare il triste annuncio è proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha colto l’occasione dei social per condividere tramite il suo profilo Instagram, con i suoi tantissimi seguitori, questo dolore che la sta devastando.

Con poche e semplici parole, Klaudia si congeda dalla sua adorata mamma:

“…Proteggimi dà lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni”.

Non sappiamo ancora, per il momento, le ragioni della morte possiamo soltanto dire però che Klaudia hai il cuore devastato. La perdita della sua adorata mamma (tra l’altro giovanissima) che non era solo una genitrice ma, come più volte aveva raccontato anche lei stessa in trasmissione, la sua migliore amica, è davvero sconvolgente.

La giovane però non si perde d’animo e fa una promessa proprio alla sua mamma:

“…Tutto quello che farò d’ora in poi sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto”.

Klaudia sicuramente la renderà orgogliosa. Il suo post ha fatto il giro dei social e tantissimi sono stati i fan che hanno voluto manifestare il loro cordoglio e la loro vicinanza all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La Poznanska sta vivendo un momento davvero drammatico e il sostegno dei suoi fan è sicuramente una buona medicina. Il dolore però è ancora forte e Klaudia ha bisogno di tempo per riprendersi da questa batosta incredibile.