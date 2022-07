Pasta, la migliore in commercio: zero glifosato e pesticidi | Costa solo 90 centesimi

Ecco quale sarebbe la pasta migliore in commercio. Nessuno se lo aspettava, ma è davvero economica eppure buonissima.

Scopriamo insieme tutti i benefici di mangiare pasta e soprattutto qual è il marchio migliore in commercio e disponibile a un prezzo super economico.

I benefici di mangiare pasta

La pasta è uno degli alimenti principali della dieta mediterranea. Fornisce una serie di idrati al nostro organismo grazie alle sostanze da cui è composta (farina di frumento) e un po’ di sodio, ma in quantità minore. Questo alimento, inoltre, contiene le vitamine E e B, anch’esse essenziali per il nostro organismo.

In realtà, la sua funzione nel nostro organismo è forte grazie al fatto che è anche combinata con un’altra serie di nutrienti come le verdure, la carne e il pesce. Logicamente, non potremmo vivere con una dieta limitata alla questo alimento: almeno, non per molto più a lungo.

Tuttavia, il nostro corpo ha bisogno di più carboidrati nell’organismo rispetto a proteine ​​e grassi, almeno per una dieta più equilibrata.

Ecco di seguito quali sono tutti i suoi principali benefici:

Abbassare i livelli di colesterolo

Aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue

Il suo consumo è ideale per le persone ipertese

Aiuta a mantenere il peso corporeo in quantità adeguate

Come si vede, questo alimento è molto salutare per il nostro organismo e, se consumato nelle giuste quantità, ci fornisce buona parte di ciò di cui abbiamo bisogno in una dieta equilibrata.

Dobbiamo ricordare, però, che non possiamo abusarne e che dobbiamo scegliere il momento adeguato per mangiare la pasta. Un piatto di maccheroni la sera ci farà avere una digestione molto pesante e può influire sul riposo: quindi è importante che venga consumato a pranzo, quando, dopo questo, non abbiamo molto lavoro da fare e allo stesso tempo non ci mettiamo subito a letto.

Ma qual è il miglior marchio di pasta italiano? Continuate a leggere il nostro articolo per scoprirlo!

Ecco qual è la migliore in commercio

Un recente studio condotto dalla rivista “Il Salvagente” ha messo in luce quale sarebbe la migliore pasta italiana attualmente nel mercato.

La ricerca condotta ha interessato 23 pacchi di pasta, nei quali sono stati ricercati pesticidi, glifosato, micotossine e proteine.

Le paste che hanno dato i migliori risultati sono stati “La Molisana”, Voiello, Rummo e Alce Nero bio. La pasta che è risultata la migliore, però, è senza dubbio la De Cecco, sia nella sua versione bianca che in quella integrale, con residui assenti e livelli di micotossine ottimi.

E voi cosa ne pensate? Consumavate già questo marchio di pasta o è un altro il vostro preferito? Fatecelo sapere!