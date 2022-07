Vi ricordate di Emilio Solfrizzi? Grazie alla sua ironia e talento, il noto attore ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con la sua nella fiction ‘Tutti pazzi per amore’. Ma che fine ha fatto? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Emilio Solfrizzi, uno degli attori più amati degli ultimi tempi. Purtroppo, da qualche anno, è completamente scomparso dal panorama televisivo italiano. Che fine ha fatto? I telespettatori lo ricordano nella famosa serie tv Tutti pazzi per amore.

Interpretava il ruolo di Paolo Giorgi, un uomo con una personalità particolare e pazzesca che aveva una famiglia allargata davvero fuori dal normale. Lui ha conquistato tutti con la sua ironia, ma come mai è sparito dalle scene? Siete curiosi di scoprire cosa fa oggi? Non ci crederete mai: scopriamo di più sulla sua vita attuale.

Emilio Solfrizzi: carriera e vita privata

Classe 1962, nato a Bari il 5 aprile. Emilio Solfrizzi ha conseguito il diploma al liceo classico ed è laureato al DAMS di Bologna. Sin da piccolo sognava di diventare un attore, infatti, nel 1985 inizia la sua carriera con il duo composto da lui e Antonio Stornaiolo.

I due sono divenuti noti al pubblico per aver formato la storica coppia di ‘Toti e Tata‘. Successivamente, Emilio è protagonista di numerosi spettacoli, per poi esordire in televisione, nel noto tg satirico ‘Striscia la Notizia‘, in veste del giornalista Lino Languetta.

Pochi anni dopo, debutta sul grande schermo, nella pellicola ‘Selvaggi‘ di Carlo Vanzina. Ma la sua notorietà cresce nella celebre fiction di Rai 1, ‘Tutti pazzi per amore‘. Lavora anche in altri film, come ‘Maschi contro femmine‘ e ‘Femmine contro maschi‘.

Oggi il noto comico e attore si è allontanato dal mondo della televisione, ha intrapreso un’altra strada. Sapete cosa combina oggi? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Emilio Solfrizzi, cosa fa oggi? Tutto sulla sua nuova vita

E’ già da tempo che Emilio Solfrizzi si è allontanato dal grande e piccolo schermo, sapete il perché? L’attore ha scelto di concentrarsi sulla sua più grande passione, il teatro.

E’ tornato in coppia con Antonio Stornaiolo, il duo si sciolse nel 1998 e oggi dopo tanti anni sono tornati insieme sul palco. Ma non è finita qui, perché l’attore è in tournée con lo spettacolo ‘Il malato immaginario’.

Anche se questo suo nuovo ruolo, non è stato apprezzato da tutti, addirittura, sul suo profilo IG, un utente ha commentato il lieto annuncio dicendo: “Ma come ti sei ridotto?”

Riguardo la sua vita privata, invece, sappiamo che è sposato con Renata. Dal loro legame sono venuti al mondo due figli: Francesco e Luca. Sono una coppia molto riservata, ma i due sono molto innamorati.