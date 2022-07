Una donna morsa da un cinghiale è stata soccorsa in una spiaggia a Genova, l’animale che l’ha aggredita era attratto dal cibo.

Ora verrà sottoposta alla profilassi antirabbica ma l’incidente di venerdì non è isolato, accade infatti molto spesso.

Donna morsa da un cinghiale

Ormai sembra la normalità, i cinghiali invadono le nostre città in cerca di cibo ma purtroppo possono risultare molto pericolosi. Sono infatti animali selvatici e non c’è troppo da fidarsi, non basta lasciare loro il cibo, potrebbero anche diventare violenti in base alla loro indole.

L’ultimo episodio che riguarda questi animali è accaduto venerdì scorso ai danni di una 57enne che si trovava in una spiaggia a Genova.

La donna stava mangiando della pizza e forse è stato proprio questo che ha attirato un gruppo di cinghiali ad avvicinarsi, in particolare, uno di loro l’ha morsa su un braccio per poi scappare, forse più spaventato e confuso di lei.

Per ora la donna si trova in ospedale ed è in buone condizioni. Si chiama Rossana Padoan Falcone ed è stata lei stessa a raccontare la spiacevole vicenda sul suo profilo Facebook, sottolineando che non aveva fatto nulla per infastidire il cinghiale, anzi quando l’ha visto è rimasta immobile ma non è servito a nulla.

“La spiaggia dove mi trovavo è frequentata da molte famiglie con bambini e anche attrezzata per persone disabili. credo che il comune debba vietare l’ingresso a questi luoghi finché l’emergenza non venga contenuta. oppure, perlomeno la cittadinanza deve essere avvisata con della cartellonistica nelle spiagge”.

Ovviamente, il fatto non ha avuto un risvolto tragico perché la donna è adulta ma se si trattasse di bambini le conseguenze sarebbero state peggiori.

I fatti

Nella giornata di venerdì la donna stava rilassandosi in spiaggia ma quando ha estratto dal suo borsone della pizza, l’odore prelibato ha attirato gli animali selvatici che solo nell’ultimo anno, secondo Coldiretti, sono arrivati in più di 80mila solo nella regione Liguria.

L’episodio è avvenuto nella piccola spiaggia di Sturla e solo dopo che i cinghiali sono andati via, si è avvicinata una turista per verificare come stesse la donna.

Quando ha visto che la situazione era davvero grave, ha chiamato immediatamente i soccorsi, che sono intervenuti subito e hanno prelevato la donna.

Ora verranno effettuati diversi test per verificare la sua salute e verrà sottoposta alla profilassi antirabbica, consueta in circostanze come questa.

Questo fatto riporta l’attenzione sull‘Emergenza cinghiali già evidenziata da Coldiretti e ribadita dalla vittima, la quale al momento è sotto antibiotici.