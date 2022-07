Elisabetta Gregoraci pazza di lui, lo conosciamo benissimo | Ha più soldi di Briatore!

By

Elisabetta Gregoraci perde la testa per lui, altro che Briatore! L’uomo in questione è famosissimo e lo conosciamo tutti. Ha più soldi del suo ex marito! Ecco di chi si tratta.

Elisabetta Gregoraci non si nasconde più, il suo cuore ora appartiene solo e soltanto a lui. Ecco chi ha fatto tornare il sorriso sul volto della bella conduttrice di Battiti Live. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Lui è ricco e famoso.

Elisabetta Gregoraci pazza di lui

Ormai Elisabetta Gregoraci è un animale da palcoscenico. La famosa ex gieffina, showgirl calabrese e oggi conduttrice di Battiti live, sta ottenendo un grande successo con il programma musicale dell’estate che tanto piace ai telespettatori.

Proprio lei è tornata in onda con Alan Palmieri per il consueto evento estivo che ogni anno tiene incollati davanti al televisore milioni di telespettatori italiani. La Gregoraci che si espone sempre, sia quando si parla della sua vita privata che di quella professionale, ha sorpreso tutti: c’è un nuovo amore nella vita della nostra bella Eli?

Sembra proprio di sì e l’occasione giusta per dare risalto mediatico al suo nuovo flirt è stata proprio l’ultima registrazione della trasmissione che lei conduce, Battiti live. Avete visto che cosa è successo? Lui non si trattiene più e comunica a tutta Italia il suo amore per la showgirl italiana.

Chi è l’uomo ricco e famoso che ha fatto perdere la testa alla showgirl

Elisabetta Gregoraci in love? La bella conduttrice di Battiti live a quanto pare ha un nuovo amore o perlomeno un agguerrito spasimante. Avete visto che cosa è successo durante l’ultima registrazione di Battiti live? I fan sono rimasti a bocca aperta.

Nel corso delle prove per l’ultima puntata dell’evento musicale che si concluderà in bellezza a Trani, la ex gieffina è rimasta senza parole: sui cieli luminosi della Puglia è volato un aereo con un messaggio che è rivolto a lei:

“Eli ricorda: 28/08 alle 18:00. Ti amooo”.

Chi è il corteggiatore misterioso che ha voluto fare arrivare alla conduttrice e showgirl calabrese queste parole così belle? Sui social è scattato il toto nome ma tutti sono d’accordo che a fare un gesto del genere potrebbe essere stato il suo ex fidanzato Francesco Bettuzzi.

Imprenditore e CEO della Pure Herbal, azienda per la quale la Gregoraci è stata tra l’altro testimonial, Francesco ed Elisabetta hanno avuto un breve flirt e i due ancora oggi sono in ottimi rapporti.

Ma perché si crede che sia stato proprio Bettuzzi a compiere un gesto del genere? Come sapranno i beni informati, solo qualche tempo fa l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ha pubblicato tra le sue Instagram stories il video di un aeroplano in volo con accanto un emoji, un cuore bianco.

I fan hanno fatto uno più uno e sembra dunque che non ci siano dubbi: Bettuzzi dovrebbe essere l’ideatore di questo gesto super romantico che ha fatto impazzire i social. Che cosa accadrà effettivamente il 28 agosto? Tutti attendiamo con ansia questa data.

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci riceve un aereo romantico. Già durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, sul cielo di Cinecittà era volato un aereo con la frase “Sei l’epicentro del mio terremoto” tratta da una canzone di Mr Rain. Ora però la domanda dei fan è un’altra: ci sarà qualche lieto annuncio il 28 agosto? Non ci resta che attendere ancora un pochino per scoprirlo.