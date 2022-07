Charlene di Monaco, il gioioso annuncio: altri 2 gemellini in arrivo per Alberto!

Charlene di Monaco sorprende tutti. Dopo anni arriva il lieto annuncio. Il Principato è al settimo cielo: in arrivo altri gemellini per Alberto! Che gioia infinita!. Sudditi emozionati.

Lieta notizia per la famiglia Grimaldi-Wittstock: cicogna in arrivo per il Principato. Nuovi eredi stanno per allietare Monaco. Finalmente la principessa sudafricana ritrova il sorriso e la voglia di maternità.

Alberto e Charlene di Monaco: arriva l’inattesa felicità

Charlene Wittstock continua ad essere la protagonista di tabloid nazionali e internazionali. Finalmente però i mass media hanno un obiettivo diverso: a far parlare della principessa sudafricana non sono i suoi problemi di salute, tradimenti o crisi coniugali con Alberto ma un lieto annuncio.

La famiglia potrebbe presto allargarsi. Come sappiamo, la sovrana monegasca e il marito Alberto II sono genitori di due splendidi gemelli, Jacques e Gabriella che hanno 7 anni. Loro, i gioielli della corona, hanno già da adesso, pur essendo piccolissimi, un ruolo importante per il Principato. In particolare, il figlio di Alberto che un giorno avrà le redini di Monaco.

L’anno appena trascorso ma anche buona parte del 2022 sono stati mesi pieni di difficoltà per la famiglia Grimaldi. La separazione e l’allontanamento di Charlene per oltre un anno dal Principato ma anche dalla sua famiglia, hanno fatto temere ai sudditi di Monaco il peggio.

Si è parlato di un divorzio lampo, di una separazione imminente e dell’addio della Wittstock ai suoi doveri da principessa. L’emergenza però è rientrata, Alberto e Charlene stanno vivendo una fase gioiosa della loro vita ed è proprio in questo clima di felicità che arriva il lieto annuncio.

La felicità raddoppia: in arrivo altri due gemellini per Monaco

Charlene e Alberto sono al settimo cielo, finalmente la crisi è passata. I due sovrani monegaschi sono più felici che mai, anzi, arriva una lieta notizia che fa gioire di felicità il cuore dei sudditi: in arrivo altri due gemellini per la famiglia Grimaldi-Wittstock!

Come fa sapere il settimanale France Dimanche, marito e moglie hanno intenzione di allargare la famiglia e starebbero provando ad avere addirittura un altro figlio. Sperano di poter dare un fratello o una sorella, o perché no, entrambi, ai loro gemellini Jacques e Gabriella. Molti infatti, sostengono che la Wittstock sia in attesa di altri 2 splendidi bimbi…

Persino la mamma della principessa, Lynette Wittstock, ha rilasciato una scottante intervista alla rivista sudafricana You, parlando proprio del desiderio della figlia di diventare nuovamente mamma:

“Vuole avere cinque figli”.

I malpensanti che credevano che la separazione di Alberto e Charlene per via dei problemi di salute subiti dalla principessa potesse mettere fine al loro meraviglioso matrimonio, dovranno questa volta ricredersi.

Moglie e marito, come dice il settimanale France Dimanche, stanno vivendo una seconda luna di miele e altri due gemellini potrebbero essere già nei loro pensieri. L’unico problema? L’età. Charlene ha 44 anni ma ha ancora la possibilità di diventare mamma e non vede l’ora di allargare la famiglia insieme al suo consorte.

L’emergenza matrimonio in crisi, insomma, è rientrata. I sovrani monegaschi sono felici più che mai e con i loro gemellini stanno vivendo un periodo davvero fantastico. Jacques e Gabriella vorrebbero poi diventare fratelli maggiori e non vedono l’ora di essere protagonisti di questa lieta novella che i sudditi si augurano possa arrivare presto.

Il Principato è in fermento, qualcuno dice di aver già visto un pancino accennato di Charlene qualcun altro invece è convinto che la principessa sia già in dolce attesa da un po’ di tempo.