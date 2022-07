Caterina Balivo, uno dei volti più amati e conosciuti del panorama televisivo italiano degli ultimi anni. Grazie alla sua bellezza e al suo talento ha conquistato il cuore di milioni di persone. Ma sapete chi è sua sorella? E’ più famosa di lei: ecco chi è.

Caterina Balivo, non ha bisogno di presentazioni. Bellissima, talentuosa e carismatica, impossibile non amarla. Lei è una delle conduttrici più conosciute e apprezzate della televisione italiana, ma sapete che è anche la maggiore di due sorelle? Non ci crederete mai, una delle sue sorelle è molto famosa. In pochi si erano accorti di questa parentela.

Ma la nota conduttrice la conosciamo molto bene, è una donna molto riservata e ha sempre cercato di tenere lontana la sua vita privata dai riflettori e dai gossip. Siete curiosi di scoprire chi è sua sorella? Rimarrete a bocca aperta appena la vedrete: conosciamola meglio.

Chi è la sorella di Caterina Balivo? E’ famosissima

Classe 1980 nata il 21 febbraio a Secondigliano, Napoli. Caterina Balivo, ha ben due sorelle, Francesca, medico pediatra e Sarah, sua sorella minore. Quest’ultima l’abbiamo vista nel 2018 a Pechino Express, storico reality di Rai Due ambientato in Africa.

Ha partecipato insieme alla sorella di un’altra famosissima conduttrice, Simona Ventura, infatti, erano la coppia delle “Sorelle di..”. Nella trasmissione, Sarah, ha dimostrato di essere una donna coraggiosa e carismatica, proprio come Caterina.

Le due sono legatissime, infatti, anche sui social, spesso condividono le loro foto insieme. Il loro profondo legame è davvero incredibile, si amano incondizionatamente. Ma sapete cosa fa nella vita, la sorella minore della Balivo? Scopriamo di più.

Sarah Balivo: carriera e vita privata

Classe 1988, nata il 26 aprile ad Anversa. Sarah Balivo è un architetto appassionata di moda e di design, infatti, da giovanissima decide di trasferirsi a Milano per studiare e realizzare il suo più grande sogno, ovvero quello di diventare una designer di successo.

Con molta determinazione, si è laureata in Architettura con una specializzazione in “set designer”. Inoltre, ha una linea di scarpe tutta sua, dal nome Madame Cosette. Grazie alla realizzazione di questo marchio, ha avuto un grande successo.

Non è finita qui, perché la sorella minore di Caterina Balivo, si occupa anche della gestione di un blog, “2 biscotti nel tè”. Un sito dove parla delle sue passioni, dalla moda ai viaggi. Invece, sui social, è molto attiva, proprio per questo, è seguita da più di 50 mila follower.

Riguardo la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che è convolata a nozze il 18 luglio 2020, con Piero Cicconi. I due non hanno figli, però, amano viaggiare, infatti, sui loro rispettivi profili IG, ci sono diversi scatti che li ritraggono luoghi meravigliosi.