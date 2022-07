Amici, colpo di scena: la ballerina ha scelto a Nunzio | La coppia che tutti stavamo aspettando

Colpo di scena del tutto inaspettato quello accaduto nelle ultime ore, proprio gli ex allievi di Amici si avvicinano incredibilmente. Il ballerino Nunzio sceglie proprio lei. Ecco di chi si tratta effettivamente.

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore una notizia del tutto inaspettata ci ha colori di sorpresa e ci ha lasciato letteralmente senza parole. Nella scorsa edizione del programma molti giovani talenti si sono iscritti con la speranza di poter realizzare il proprio sogno, il quale per alcuni di loro però pare ancora molto difficile da realizzare. Bisogna però ammettere che ognuno di loro ha ottenuto una visibilità inimmaginabile e questo ovviamente ha loro garantito un futuro nei rispettivi ambiti.

Oltre al progresso lavorativo e culturale i giovani talenti si sono ritrovati in una situazione del tutto nuova dal momento che hanno dovuto imparare inoltre a gestire il proprio carattere così da poter convivere serenamente con tutti gli altri concorrenti iscritti al talent. Questo ovviamente ha fatto nascere dei legami indissolubile che difficilmente si dissolveranno nel nulla. Fra questi vi sono appunto dei legami sentimentali che hanno creato delle coppie incredibilmente amate da tutto il pubblico italiano.

Alcune di queste però non sono mai sbocciate realmente. Nelle ultime ore qualcosa pare cambiata, vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto e chi sono i protagonisti effettivi della vicenda.

Nunzio, il famoso ballerino di Amici viene scelto proprio da lei: ecco di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato nella scorsa edizione ogni giovane concorrente ha stretto dei legami particolari che, sotto alcuni aspetti, hanno contribuito alla loro crescita. Questo ovviamente ha definito dei rapporti molto solidi, i quali difficilmente si dissolveranno. Fra le svariate coppie che si sono create in questa ultima edizione vi sono alcune che hanno attirato incredibilmente l’attenzione di tutti i telespettatori del programma. Anche se queste ultime però non sono mai sbocciate realmente.

cosmary e nunzio stavano palesemente facendo del gossip e noi non sapremo mai su chipic.twitter.com/vPdiV60XrN — 𝗅𝖾𝗇𝖽𝗈𝗋𝗆𝗂𝗇 (@cmqgloria) July 9, 2022

Vi stiamo ovviamente parlando del rapporto che si è creato fra l’ormai noto ballerino Nunzio e la ballerina Cosmary, la quale si è incredibilmente avvicinata al cantante Alex durante il loro percorso. Ultimamente però i due si sono ritrovati in una situazione del tutto particolare ed anzi pare che la loro relazione sia ormai finita definitivamente. Nelle ultime ore però la ballerina è stata vista insieme al ballerino. I due sono apparsi molto vicini ed apparentemente anche particolarmente legati. Ovviamente fra i due vi è una semplicemente una sana amicizia ma non si esclude un avvicinamento sentimentale. Non ci resta che attendere quindi per capire cosa effettivamente sta nascendo fra i due.