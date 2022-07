“Ylenia ti aspetto a casa”, il commovente annuncio di Romina Power: tutta Italia in lacrime

Ecco quali sono state le parole pronunciata dalla nota cantante Romina Power nei confronti della figlia scomparsa Ylenia Carrisi.

Arriva ora l’annuncio inaspettato da parte della celebre cantante Romina Power, che ha qualcosa da dire alla figlia scomparsa Ylenia Carrisi.

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Conosciamo tutti benissimo in Italia il caso di Ylenia Carrisi, la nota figlia di Albano Carrisi e di Romina, che nel 1993, a 23 anni, scelse di sospendere gli studi universitari per girare il mondo.

Era un’ottima studentessa di letteratura in una prestigiosa università londinese. Il suo sogno era quello di diventare una scrittrice e pensava che per questo doveva andare nel mondo, cercare storie, incontrare persone.

Trascorse alcuni mesi in Belize, poi andò a New Orleans. La sua prossima destinazione sarebbe stata il Messico. Ma non ci è mai arrivata.

Ylenia Carrisi è scomparsa. Non ha lasciato indizi o testimoni. All’improvviso è scomparsa e senza spiegazioni. Da allora nessuno l’ha più sentita, nonostante i suoi parenti e gli inquirenti abbiano seguito decine di indizi nel corso degli anni.

E non si dà pace la madre Romina, che non ha mai smesso di cercarla in tutti questi anni. Ora la cantante ha un annuncio da fare alla figlia.

Il commovente annuncio di Romina Power

Romina ha informato tutti i media del mondo della scomparsa della figlia, in modo che tutti si mobilitassero a cercarla.

Proprio per questo, a pubblicare ora il suo annuncio, è una rivista tedesca. Tra le parole che hanno commosso i lettori tedeschi, la frase:

“Ylenia, ti sto aspettando!”

Effettivamente, una madre non rinuncia mai a suo figlio, il suo amore sconfinato non finisce mai. Ed è così che non passa giorno per Romina Power che non pensi a sua figlia Ylenia, scomparsa senza lasciare traccia nel 1994.

La cantante ha incaricato un certo numero di investigatori privati ​​di cercare Ylenia, ha seguito ogni piccola traccia che potrebbe portare a sua figlia e desidera ancora poter riabbracciare la sua ragazza un giorno.

Il dolore provato dalla cantante per la scomparsa di sua figlia si può solo immaginare. E noi non possiamo far altro che augurare alla donna si ritrovare, finalmente, sua figlia.

E voi cosa ne pensate? Ci si dovrebbe mettere il cuore in pace o c’è ancora speranza per una riconciliazione tra Romina e Ylenia? Fateci sapere cosa ne pensate!