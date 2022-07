Voghera, vasto e spaventoso incendio divampa al deposito rifiuti

Voghera, incendio spaventoso e di vaste dimensioni si è sviluppato poco dopo le 19 del 10 Luglio nel centro multi raccolta rifiuti Asm.

Un importante incendio in termini di ampiezza e pericolosità si è sviluppato al centro rifiuti di Voghera. Le colone di fumo erano visibili a kilometri di distanza e la popolazione si è molto preoccupata.

Il centro di raccolta rifiuti di Voghera si trova in strada Folciona ed è il luogo dove si è innescato lo spaventoso incendio.

La preoccupazione per la propria salute ha smosso i residenti in quanto, nel sito di stoccaggio sono da sempre, presenti rifiuti di ogni tipologia. Tempestivo l’arrivo dei pompieri per tenere sotto controllo la situazione.

Voghera, incendio spaventoso al centro rifiuti

Nella prima serata del 10 Luglio è divampato un serio incendio a Voghera al centro rifiuti Asm. La zona è quella di via Folciona e come sia iniziato l’incendio ancora resta un mistero. Non viene esclusa la pista dolosa.

Alte e dense nubi di fumo nero si sono alzate e sono rimaste visibili a lungo e a tantissimi km di distanza. La preoccupazione per la propria salute ha allarmato molto la popolazione toccata dalla vicenda.

Il sito di Voghera non raccoglie soltanto i rifiuti della provincia ma anche dei luoghi circostanti e ospita varietà differenti di rifiuti.

Questo perché si tratta di un ambiente di stoccaggio ovvero dove i rifiuti restano in stallo per poi confluire nei siti dove saranno recuperati. Il fumo sprigionato dalla combustione di tutti quegli elementi differenti ha preoccupato tutti.

Il sindaco ha consigliato ai cittadini di non aprire le finestre e a prestare la massima attenzione.

L’impegno dei vigili del fuoco e l’esito finale

Sono accorsi nel centro rifiuti di Voghera numerosi mezzi dei vigili per placare il pericoloso incendio. Non soltanto squadre permanenti ma molti volontari dalla provincia di Pavia, Piacenza, Alessandria e Lodi. L’impegno nel gestire inizialmente il fuoco per non farlo espandere e per spegnerlo poi è stato davvero importante.

Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a contenere un disastro imminente e a riportare la situazione, dopo molte ore, sotto controllo. I capannoni del centro di stoccaggio sono stati completamente divorati e una quantità immensa di rifiuti bruciati.

Una preoccupazione condivisa tra la popolazione è stata quella per il canile municipale molto vicino al luogo dell’incendio dove però si sono recati immediatamente i volontari dell’ENPA. Sono già in corso tutte le indagini del caso per chiarire la causa scatenante dell’incendio.

Come detto precedentemente, i pompieri non hanno escluso la possibilità di un’azione dolosa ma è ancora tutto da verificare.