UeD, è incinta di un maschietto: la dama l’ha tenuto nascosto | Presto saranno in 3

UeD, amatissima dama della trasmissione di Canale 5 è in dolce attesa: proprio lei sarà mamma di un maschietto. Ecco chi è la star del programma di Maria De Filippi che ha tenuto nascosto il dolce segreto per mesi.

Ormai non si nasconde più e si mostra sui social con il suo pancione. Famosissima dama di Uomini e Donne è in attesa. Ecco chi presto allargherà la famiglia e diventerà mamma. I fan sono al settimo cielo per lei.

Il salotto di UeD si tinge di azzurro

Fiocco azzurro nel salotto dei sentimenti di Canale 5: amatissima dama della trasmissione, volto noto del programma mariano, è in dolce attesa. Proprio lei diventerà mamma di un maschietto.

Non smette di sorprendere lo studio del salotto dell’amore più famoso di Mediaset, teatro dei sentimenti. Anche se al momento Maria De Filippi e il suo team sono in pausa per l’estate, i protagonisti della famosa trasmissione mariana continuano ancora a lasciare il pubblico a bocca aperta riservando loro sorprese e colpi di scena.

Proprio nelle scorse ore, un volto noto della trasmissione ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori la lieta notizia: finalmente la famiglia si allarga e lei diventerà mamma. Che grande gioia! I fan sono al settimo cielo per lei. Ma per chi sta per arrivare la cicogna? Non lo immaginereste mai.

Chi è la dama di Uomini e Donne in dolce attesa

Amatissima protagonista del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, è in dolce attesa di un maschietto. Proprio lei diventerà mamma, stiamo parlando di Giorgia Kintli. La bella ex corteggiatrice del programma mariano si è fatta conoscere per aver avuto una breve frequentazione con Andrea Zelletta, ex tronista che oggi è felicemente in coppia con la sua scelta, Natalia Paragoni.

Giorgia Kintli è una influencer e fashion addicted, ha lavorato per anni come modella ed è stata testimonial anche di diverse campagne pubblicitarie del mondo della moda. Attivissima sui social dove conta oltre 18.000 seguitori, la giovane influencer adora condividere con i suoi tantissimi fan, scatti che la ritraggono bellissima mentre sponsorizza prodotti o capi di alta moda.

Lei che è in coppia da un po’ di tempo con il tennista e atleta Thomas Fabbiano, ha voluto condividere con i suoi seguitori il lieto evento: insieme al suo compagno saranno finalmente genitori, la famiglia si allarga.

Il futuro bebè sarà con molta probabilità un maschietto. Sebbene lei non lo abbia comunicato apertamente, un completino da sportivo pubblicato sui social e dei cuoricini azzurri per indicare il numero di settimane di attesa, fanno pensare ai seguitori che si tratterà di un meraviglioso principino.

Giorgia e Thomas fanno coppia fissa da diverso tempo, i due sono bellissimi e si mostrano spesso insieme sui social e sicuramente non vedono l’ora di allargare la famiglia. Ancora nessun matrimonio all’orizzonte per i due, i fiori d’arancio possono essere rimandati. Ora la gioia più grande è accogliere il bimbo che sta per arrivare.

Sul suo profilo Instagram, Giorgia si è mostrata con il pancione che ormai è evidente. Lei è bella più che mai, ha una luce e una espressione diversa. I suoi meravigliosi occhi brillano di gioia e il suo cuore sicuramente scoppia di felicità.