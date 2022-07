Tomaso Trussardi: la FOTO con l’amatissima bionda fa impazzire tutti, addio Michelle!

Tomaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker: arriva la foto con una amatissima bionda che fa impazzire i social. Ecco di chi si tratta, lei è davvero affascinante. Fan senza parole.

Ormai Michelle Hunziker è acqua passata per Tomaso Trussardi. Avete visto con chi si è mostrata sui social l’imprenditore di moda? Proprio con lei, una delle bionde più famose del mondo dello spettacolo italiano. E chi se lo sarebbe mai aspettato?

Tomaso Trussardi sorprende i suoi fan

Tomaso Trussardi è sempre stato un uomo timido e riservato che ha cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Ma, da quando è apparso al fianco di Michelle Hunziker anni fa, la sua vita è cambiata completamente.

Dopo dieci anni di matrimonio e due meravigliose figlie, però, il 18 gennaio 2022 è arrivato come un fulmine a ciel sereno una notizia che ha lasciato davvero tutti stupefatti: Michelle e Tomaso hanno deciso di separare definitivamente le loro strade.

Amici vicini alla storica coppia hanno dichiarato che c’era nell’area crisi già da un po’ di tempo e che l’annuncio è arrivato solo a sancire la rottura di un matrimonio che da mesi però era già finito.

Dopo la fine della loro relazione, Michelle si è mostrata subito in compagnia di un altro uomo, Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, medico ortopedico di professione, con il quale oggi fa coppia fissa.

Di Tomaso Trussardi invece che cosa ne è stato? Finalmente dopo mesi dalla rottura con la bella conduttrice svizzera, si mostra sui social con un’altra donna. Lei è bionda, bellissima e famosissima, volto noto del piccolo schermo. Vediamo di chi si tratta.

Chi è la bella bionda che ha ‘sostituito’ Michelle

Tomaso Trussardi non pensa più a Michelle. L’imprenditore di moda si è mostrato sui social in compagnia di un’altra donna. Lei è bionda e affascinante proprio come la sua ex moglie. Sapete di chi stiamo parlando? Della bellissima Federica Pellegrini.

Ebbene sì, sebbene Tomaso e Federica non sono una coppia da un punto di vista sentimentale, sono amici da tanti anni. I due hanno preso parte a un evento tenuto a Villa Margon organizzato dalla famiglia Lunelli. Gli imprenditori del settore vitivinicolo hanno celebrato i 120 anni di Ferrari Trento, la famosa cantina che con il suo nettare degli dei è presente alle feste e alle cerimonie più importanti d’Italia e del mondo.

Il 6 e il 7 luglio sono iniziati i fastosi festeggiamenti ai quali hanno preso parte personalità importanti anche della televisione italiana. Oltre infatti a Federica Pellegrini e a Tomaso Trussardi, presenti anche Rocco Hunt con la famiglia, Fabio Rovazzi, Carlo Vanzini, Andrea Marchesi.

Non mancava nemmeno Matteo Giunta, il fidanzato di Federica Pellegrini nonché suo futuro sposo. La bella Federica ha ricevuto la proposta di matrimonio ad ottobre 2021 e con grande gioia l’ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Una curiosità: il suo attuale compagno è il cugino del suo ex fidanzato, Filippo Magnini, oggi felicemente sposato con Giorgia Palmas e papà della piccola Mia. Federica e Matteo fanno coppia fissa da 3 anni e tra qualche mese finalmente andranno all’altare.

Per quanto riguarda invece Tomaso Trussardi, per il momento nessuna donna all’orizzonte per lui. Dopo la storia con Michelle che ormai è stata definitivamente archiviata, il suo cuore appartiene solo e soltanto alle sue meravigliose figlie, Sole e Celeste.