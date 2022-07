Panico a Palazzo reale, la principessina è scomparsa: l’intera popolazione la cerca

La principessina è scomparsa, l’intera popolazione è alla sua ricerca: scoppia il panico a Palazzo reale. Che cosa è successo alla famosa figlia dei due componenti principali della Royal Family? Sudditi sconvolti.

Ansia e preoccupazione tra i corridoi di Palazzo reale. La principessina è scomparsa. Che cosa le è successo? I sudditi sono davvero nel panico più totale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Panico a Palazzo reale

La Royal Family di nuovo nell’occhio del ciclone. I componenti della famiglia più chiacchierata del Royal world tornano a far parlare di sé. A preoccupare questa volta è la principessina di casa Windsor che è scomparsa.

Che cosa le è successo? I componenti del clan Elisabettiano sono sempre i protagonisti preferiti dei tabloid nazionali e internazionali. Dopo Harry e Meghan e Kate e William, ora a far parlare sono anche i piccoli principi e principesse che ormai crescono e attirano l’attenzione della stampa.

A proposito di Royal babies, c’è ansia preoccupazione per la principessina più famosa del mondo che ha fatto perdere le sue tracce. Che cosa le è successo? I sudditi sono in ansia per lei. Panico e preoccupazione nella Royal Family.

La principessina è scomparsa, riflettori puntati sulla Royal Family

C’è tensione e preoccupazione nella Royal Family: la principessina è scomparsa. Stiamo parlando di Lilibet, la secondogenita di Harry e Meghan. Che cosa è successo alla piccola di casa Windsor-Markle?

I duchi del Sussex, da quando si sono sposati ormai ben quattro anni fa, si sono trasferiti in America e lì hanno iniziato la loro vita familiare, a vivere l’american dream tanto desiderato da tutti.

Proprio loro, il 4 giugno hanno preso parte alla parata dell’Independence Day, il giorno dell’Indipendenza, evento famosissimo negli Stati Uniti d’America. Come ha riportato il tabloid Daily Mail, Harry e sua moglie Meghan Markle sono stati avvistati con il piccolo Archie alla parata di Jackson Hall nello stato del Wyoming.

Le foto mostrano una famigliola felice ma tutti hanno notato una grande assente, la piccola Lilibet che non era insieme ai genitori e al fratellino. Mentre Archie è stato ripreso sorridente, quasi estasiato, con una bandierina negli Stati Uniti in una mano e un lecca- lecca nell’altra, della secondogenita di Harry, invece, nessuna traccia.

Che cosa le è successo? Perché la bimba non era presente alla parata? Non c’è nessuna fotografia in cui la secondogenita di Harry e Meghan sia presente. Fonti vicine alla famiglia dei Sussex dicono che la piccola volutamente non sia stata portata nel Wyoming per questioni di sicurezza.

Altri invece sostengono che il viaggio fosse troppo lungo per lei. Il Wyoming dista da Montecito, dove vivono Harry e Meghan, ben quindi 15 ore di auto, troppe ore di viaggio per una bimba così piccola.

Intanto Harry e Meghan hanno un altro problema a cui pensare, non soltanto alla preoccupazione dei sudditi per la scomparsa della piccola Lilibet dagli eventi pubblici. I duchi del Sussex sono convinti che la piccola di casa Windsor non sarà trattata al pari degli altri cugini reali e temono che possa essere dimenticata dalla Royal Family.

Le attenzioni sono tutte per George, Charlotte e Louis, i figli di William e Kate. Loro sono sempre al centro dell’attenzione e amatissimi dai mass media di tutto il mondo. Che cosa ne sarà di Archie e di Lilibet? Avranno davvero un trattamento diverso rispetto ai loro cugini preferiti dalla regina e dal mondo? Harry e Meghan sono preoccupati.