Michelle Hunziker, cuore in mille pezzi: ha sgamato tutto | Proprio lui inchiodato così

Ecco come mai Michelle Hunziker è finita al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore. Continuate a leggere per scoprirlo.

Ecco qual è la notizia che sta sconvolgendo la coppia recentemente formatasi, costituita dalla bellissima conduttrice svizzera, Michelle Hunziker, e il medico Giovanni Angiolini. Continuate a leggere per scoprirlo!

La relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni

La frequentazione tra Michelle e Giovanni va ormai avanti da tempo. I due hanno iniziato a vedersi a poca distanza dalla rottura tra la celebre conduttrice e l’allora marito Tomaso Trussarsi.

La coppia è stata pizzicata dai paparazzi, ma non ha mai voluto lasciare dichiarazioni nelle quali ha confermato di stare insieme. Si tratta, però, di un rapporto di cui tutti sono consapevoli.

Ora, in base a una notizia rilasciata da una fonte tedesca che sta circolando nelle ultime ore, sarebbe già arrivata la crisi per la coppia. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa crisi che starebbe sconvolgendo molto di più la conduttrice che il medico conosciuto da tutti per la sua ex partecipazione al Grande fratello.

Ecco cosa sta succedendo che sta sconvolgendo la donna, che a quanto pare starebbe accettando, per il momento, il comportamento del suo partner. Compaiono già i primi utenti che lo definiscono davvero inaccettabile e che si chiedono perché Michelle non torni con Eros o Tomaso.

Arriva la prima crisi di coppia

In base a quanto riportato da una rivista tedesca, è già giunta la prima e vera crisi di coppia.

Giovanni viene descritto come un uomo davvero attraente, così tanto che ogni donna prende fiato quando lo vede.

Secondo alcune fonti, è un uomo che la notte non dorme e a cui piacerebbe passare il tempo in compagnia di un certo numero di ex fidanzate.

In base alla fonte, finora Michelle avrebbe chiuso gli occhi sul fatto che probabilmente non potrà più avere Giovanni tutto per sé. Ora deve affrontare l’amara verità.

Le prime crepe compaiono e minano la sua felicità: una tormentosa gelosia lascia che la bella bionda pianga di nascosto.

Inoltre, Giovanni si è appena presentato a un evento di celebrità a Berlino, senza Michelle, ma circondato da bellezze come Liz Hurley o Franzinka Knuppe.

Il dottore chiaramente apprezzava l’attenzione femminile!

E voi cosa ne pensate? Credete che sia tutto fumo e niente arrosto e che invece Giovanni sia perdutamente innamorato di Michelle? Fatecelo sapere!