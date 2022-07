Meteo, Agosto rovente in arrivo: temperature anomale

By

Meteo, le previsioni annunciano che è in arrivo una nuova ondata torrida che poterà sul nostro paese caldo e afa. Ecco cosa dobbiamo aspettarci ad Agosto.

Nemmeno il tempo di godersi qualche giorno con temperature più accettabili che già si prospetta una nuova ondata calda che darà filo da torcere nel mese di Agosto. Le previsioni meteo del Centro Europeo non sono affatto rassicuranti.

Meteo, nuova ondata calda in arrivo

Le previsioni meteo preannunciano quello che nessuno voleva sentire dopo le settimane roventi appena trascorse. Il tempo di prendere un attimo di respiro, dopo giorni afosi e che creano disagio, che già dobbiamo attenderci un repentino rialzo delle temperature.

Stando a quanto riporta il ilMeteo.it la situazione si tornerà a capovolgere. L’alta pressione di origine africana si andrà sempre più a consolidare e investirà in pieno il mediterraneo e il nostro paese. Questo proprio nel momento più atteso dalla maggior parte dei vacanzieri.

Ciò che preoccupa i meteorologi è il fatto che questa anomalia termica interesserà una zona davvero ampia, come mai prima d’ora. Si tratta infatti di una condizione che interesserà non soltanto l’Europa ma bensì dai Balcani fino alla Russia.

Agosto rovente e temperature oltre la media

Il meteo per le prossime settimane si preannuncia davvero incandescente. Gli esperti assicurano che tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto assisteremo ad un cambiamento importante. Abbiamo già avuto un assaggio di ciò che ci attende durante le settimane appena trascorse dove si sono avuti picchi di 40° con tutti i disagi annessi.

La popolazione sperava sicuramente di aver concluso il clou del caldo con l’arrivo, in questi ultimi giorni, di un clima più accettabile. Effettivamente negli ultimi due- tre giorni i gradi erano rientrati nella norma.

Si attende invece un peggioramento climatico che innalzerà in modo consistente le temperature. Questa potrebbe davvero essere una delle estati più calde in assoluto se l’alta pressione non accenna a diminuire.

La cosa che preoccupa più di tutto gli addetti al meteo, è la vastità di paesi toccati dall’innalzamento delle temperature. Sarà difficile quindi per tutti i vacanzieri di Agosto trovare refrigerio anche fuori dall’Italia.

La causa di questo cambiamento climatico non è nota del tutto. I meteorologi stanno cercando di studiare e capire questa anomalia. Bisognerà prestare la massima attenzione nelle ore più calde ed attenersi scrupolosamente ai consigli che verranno dati dagli esperti. Intanto gli esperti stanno tenendo monitorata la situazione di ora in ora per avere sempre un quadro delineato e definito.