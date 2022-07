Letizia di Spagna distrutta, Leonor è malata: non esiste cura | Sudditi in un mare di lacrime

Letizia di Spagna è devastata, la principessa Leonor è malata e per lei non esiste cura. I sudditi della nazione spagnola sono distrutti. Che cosa sta succedendo alla futura erede al trono? Momento davvero drammatico per la corona.

Leonor di Spagna è malata. La figlia di Letizia Ortiz e di Filippo VI di Borbone soffre di una malattia per la quale non esiste cura. La nazione spagnola è sconvolta.

Letizia Ortiz preoccupata per sua figlia

Letizia Ortiz è la regina consorte di Spagna. La ex giornalista è sposata dal 2004 con il sovrano Filippo VI di Borbone. I due stanno insieme da tanti anni ormai e sono considerati una delle coppie più belle del Royal world.

Dal loro amore sono nate due splendide figlie, Leonor, principessa destinata un giorno ad essere regina di Spagna e l’infanta Sofia che rispetto alla sorella ha una rilevanza mediatica inferiore.

A preoccupare la Royal Family iberica è proprio la primogenita di Letizia e Filippo, la bella Leonor. La principessa è malata e per la sua patologia non c’è purtroppo una cura. Che cosa le sta succedendo? E soprattutto, quale è questa malattia che sta preoccupando la famiglia reale? Anche i sudditi della nazione spagnola sono in ansia per lei. Scopriamo insieme che cosa ha la giovane futura regina di Spagna.

Qual è la malattia della principessa Leonor

La principessa Leonor preoccupa la Spagna e il mondo intero ma soprattutto la sua famiglia e i suoi genitori, Letizia e Filippo. Che cosa ha la futura sovrana della penisola iberica? A quanto pare, la giovane principessina soffre di agenesia dentale.

Si tratta di una malattia, con molta probabilità ereditaria, che comporta la mancata crescita dei denti oltre che problemi di deglutizione e disfunzioni piuttosto serie del linguaggio. I mass media nazionali e internazionali hanno potuto notare, in diverse apparizioni pubbliche, che la figlia di Filippo e Letizia non ha alcuni denti.

La principessina ha partecipato anche da sola a degli eventi organizzati dalla Corona e il suo sorriso ha attirato l’attenzione. Alla nipote della reina Sofia mancano alcuni denti dell’arcata superiore. Purtroppo la agenesia dentale è una malattia dalla quale difficilmente si può guarire.

Generalmente è causata da fattori ereditari o comunque va a colpire persone che si sono sottoposte per esempio alla chemioterapia. Ci sono tuttavia dei sistemi che possono essere oggi adottati per evitare che questo fastidioso problema possa diventare un peso per chi ne soffre.

Una possibilità è per esempio l’intervento di implantologia che consente di mettere i denti che non crescono o che sono mancanti. La principessa Leonor, secondo fonti vicine alla famiglia reale, pare soffrire particolarmente per questo disturbo.

La sua dentatura la fa sentire a disagio e infatti molti giornalisti hanno notato che quando è ripresa dalle telecamere tende a non sorridere o a mantenere sempre la bocca chiusa. Tuttavia la soluzione della implantologia potrebbe essere per lei una grande possibilità.

Intanto la principessa si sta godendo i suoi anni di studio all’estero, è alunna in un famoso college del Galles, e appena può torna in Spagna dalla sua famiglia che l’accoglie sempre a braccia aperte.

Letizia e Filippo sono preoccupati che questo problema di agenesia dentale possa essere un peso per Leonor e intaccare la sua serenità. La principessina sembra però non essersene fatta un cruccio, ormai è grande e sa che una soluzione al suo problema esiste.

Come mai, però, si chiedono in molti, ancora non è ricorsa all’intervento di implantologia dentale? C’è forse qualche ragione precisa per la quale non può sottoporsi a questo tipo di operazione?