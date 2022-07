Lei 21 lui 70, Jasmine Carrisi in dolce compagnia: “Ti amo” | Carissimo amico di papà Albano

Jasmine Carrisi lascia tutti senza parole. La bella biondina beccata insieme a un uomo famosissimo, un conosciuto e carissimo amico di papà Albano. Lei ha 21 anni, lui 70: arriva la dedica social che fa rimanere tutti di stucco.

I fan di Jasmine Carrisi sono rimasti davvero sorpresi. La figlia di Loredana Lecciso e del cantante di Cellino San Marco, sorpresa in compagnia di un amico di papà Albano. Il lui in questione è famosissimo ma soprattutto tanto più grande di lei.

Jasmine Carrisi fa parlare di sé

Jasmine Carrisi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso. La giovane ventenne si sta facendo, a poco a poco, strada nel mondo dello spettacolo. Sta cercando di seguire le orme del più famoso papà ma cercare di sfondare nel complesso mondo dell’arte sta risultando più difficile del previsto, anche per lei, figlia d’arte.

Grazie a The voice senior, programma della Rai al quale ha preso parte proprio insieme al cantante di Cellino San Marco, Jasmine si è fatta conoscere dal pubblico che ha potuto notare non soltanto la sua bravura nel mondo musicale ma anche il suo carattere forte e tenace che le consentono di dominare con fermezza il palcoscenico.

Purtroppo sembra che non le sarà data un’altra possibilità di approdare sulla rete ammiraglia. Lei e il papà non ci saranno a The voice senior per via, si mormora, di progetti professionali di Albano che a brevissimo, dovrà tornare a viaggiare in giro per il mondo con Romina Power.

La figlia di Albano e Loredana è piuttosto riservata, soprattutto quando si parla del suo privato. Eppure, avete visto con chi si è mostrata sui social? In compagnia di un uomo molto più grande di lei e soprattutto amico del famoso papà.

La figlia di Albano beccata in compagnia del famosissimo amico del papà

Jasmine Carrisi lascia tutti a bocca aperta. La bella bionda, figlia di Loredana Lecciso e di Albano Carrisi, si è mostrata sui social in compagnia di un uomo famosissimo, uno degli amici più cari di papà Albano: stiamo parlando di Umberto Tozzi.

Anche se nel filmato in questione non si vede il suo viso, lo spettacolo messo in piedi dal famoso cantante italiano è stato ripreso proprio dal cellulare di Jasmine e pubblicato poi tra le sue Instagram stories.

Nel filmato in questione c’è Umberto Tozzi seduto al pianoforte, ospite della tenuta a Cellino San Marco di Albano e Loredana, mentre ripreso dalla Carrisi Junior, dedica alla famiglia più famosa d’Italia il suo pezzo più bello e conosciuto al mondo, “Ti amo”, che ha decretato, ormai un bel po’ di anni fa, il suo successo.

Jasmine ha la fortuna, grazie al suo papà famoso, di poter entrare in contatto con talenti e voci importanti del panorama musicale italiano e Umberto Tozzi è solo un esempio. In più occasioni, la figlia di Albano e Loredana si è mostrata insieme a personaggi importanti del mondo dello spettacolo e della musica.

Lei che la musica ce l’ha nel sangue, cerca di seguire le orme di papà Albano e di sfondare nel mondo dell’arte. Anche se nessuna proposta interessante sul piano professionale è ancora arrivata per lei, in tanti sono sicuri che prima o poi la giovane di casa Carrisi riuscirà a sfondare nel settore musicale.

Jasmine non è proprio nuova all’ambiente discografico, solo qualche tempo fa ha lanciato alcuni pezzi come “Ego” e “Calamite” che hanno avuto grande successo ottenuto positivo consenso popolare.