José Perez, è stato uno dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi più amati dal pubblico. Ve lo ricordate? purtroppo, da anni è scomparso completamente dalle scene. Ma che fine ha fatto? Scopriamo di più sulla sua nuova vita.

José Perez, impossibile dimenticarlo, grazie al suo fascino e talento, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Purtroppo, però, lui fa parte dei tantissimi allievi di Amici di Maria De Filippi, che dopo la fine del suo percorso nella trasmissione, è finito del dimenticatoio.

E’ stato tra i ballerini professionisti più amati di tutta la storia del talent, proprio per questo, in tantissimi si sono chiesti che fine abbia fatto. Non tutti sanno, che oggi la sua vita è completamente cambiata: scopriamo di più.

Vi ricordate di José Perez? Carriera e vita privata

Classe 1976, nato all’Havana, a Cuba. Tutti lo ricordiamo per aver preso parte al corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi nella quarta edizione. Ma non tutti sanno che già prima di entrare nel talent, era un ballerino professionista.

Sin da giovanissimo si è esibito nei teatri più importanti e grazie alla sua bravura ha avuto un grande successo. Il ragazzo, durante un’intervista rilasciata in passato, ha raccontato di essere molto grato al talent di Canale 5, per la notorietà che ha ottenuto:

“Vorrei ringraziare Maria De Filippi per aver creduto in me. Sarò sempre disponibile quando lei avrà bisogno.”

Malgrado sia scomparso completamente dal mondo dello spettacolo, lui è ancora legatissimo alla conduttrice. Ma che fine ha fatto José? Conosciamo la sua nuova vita.

José Perez, che fine ha fatto? Tutto sulla sua nuova vita

José si è totalmente allontanato dalle scene, ma ancora oggi fa parte del mondo della danza, infatti, è un ballerino conosciuto in tutto il mondo. Inoltre, stando alle sue parole rilasciate durante un’intervista, ha rivelato che si sta occupando di Hiit Ballet, un nuovo metodo formato da alcune tecniche di danza e dall’allenamento ad alta intensità.

Ma non solo, ha anche lanciato la sua prima linea di abbigliamento. Per quanto riguarda, la sua vita privata, sappiamo che dalla relazione con sua moglie Manuela, è nato il piccolo Carlos.

I due si sono conosciuti nel 2012 all’Arena di Verona, nella puntata finale di Amici. Lei era venuta per incontrare il fisioterapista della trasmissione, che utilizzava le tecnologie dell’azienda dove lavora la donna. Quando José e Manuela si sono incontrati è scattato un vero e proprio colpo di fulmine.