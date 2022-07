Vi ricordate di Giorgio Alfieri? E’ stato uno dei tronisti più amati di ‘Uomini e donne’. Il suo fascino attirò l’attenzione delle corteggiatrici ma anche del pubblico. Ormai, però, da diversi anni è sparito. Che fine ha fatto? Scopriamo di più.

Vi ricordate di Giorgio Alfieri? Carriera e vita privata

Classe 1980, nato a Roma l’11 settembre. Giorgio Alfieri sin da piccolo sogna di diventare un calciatore. Impossibile dimenticarsi di quando partecipò nel 2004 al noto reality, ‘Campioni – Il sogno’, con la maglia del Cervia.

Ma la sua bellezza e il suo fascino lo hanno portato nello storico programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in veste di tronista. Proprio in quello studio, trova l’amore, la bellissima Martina Luciani.

I due escono insieme dalla trasmissione ed inizia una stupenda storia d’amore, infatti, dal loro legame è nata Asia nel 2008. L’anno successivo, però, Giorgio e Martina si lasciano e intraprendono strade diverse. Oggi la vita dell’ex tronista è completamente cambiata, ma che fine ha fatto? Scopriamo di più.

Che fine ha fatto Giorgio Alfieri? La sua vita oggi | FOTO

Giorgio, si è totalmente allontanato dai riflettori, infatti, oggi che non fa più parte del mondo dello spettacolo, conduce una vita molto diversa da quella che ricordiamo. Purtroppo, l’uomo ha vissuto un periodo davvero buio a causa di gravi problemi economici.

Tutto è accaduto perché negli anni precedenti, non ha versato i soldi al Fisco, proprio per questo, è stato sommerso dai debiti, tanto da non poter pagare gli alimenti a sua figlia, fu un vero dramma per lui, che lo ha moto segnato.

Oggi però, da come possiamo vedere dal suo profilo social, ha ripreso in mano la sua vita ed è molto più sereno. Nel 2018 lo abbiamo visto a Temptation Island e attualmente, ha un negozio di antiquariato ed è fidanzato con Silvia Corrias, ex moglie del tronista Lucas Peracchi.