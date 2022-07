Francesco Totti e Ilary Blasi si separano dopo 20 anni di matrimonio

L’annuncio è arrivato poco fa: Francesco Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione con dei brevi annunci sui social.

I fan accolgono con tristezza la notizia delle coppia da favola che ha fatto sognare davvero tutti.

La separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi

Ha fato sognare la storia d’amore fra il capitano della Roma e la letterina di passaparola, sembra la trama di un film in realtà si tratta del matrimonio di due personaggi molto conosciuti e amati.

Il grande sportivo entrato nel cuore dei romani e non solo e l’ex letterina che oggi è una conduttrice di successo, annunciano con dei brevi video sui rispettivi profili Instagram la fine del loro matrimonio.

La Blasi dichiara

“Ho provato a salvare il nostro matrimonio, purtroppo la separazione è diventata inevitabile”.

Le fa eco Totti

“Chiedo di rispettare la nostra privacy, anche per il bene dei ragazzi”.

Il percorso della separazione rimarrà un fatto privato e la coppia ha chiesto di rispettare la situazione anche perché di mezzo ci sono tre splendidi figli, che sono la priorità di entrambi.

La separazione è stata definita dolorosa da entrambi e l’ex capitano ha confermato la sua presenza accanto a Ilary nella crescita dei figli.

Le indiscrezioni sulla fine della storia d’amore che ha incantato tantissimi fan, circolavano già da tempo ma entrambi, anche con video, avevano smentito le voci.

Tuttavia la rottura è arrivata davvero e i momenti di difficoltà non sono stati superati e da questo pomeriggio Dagospia è tornato all’attacco rimettendo in circolo le indiscrezioni che alla fine, si sono rivelate veritiere.

Alcuni segnali già c’erano, infatti da diversi giorni giravano immagini rubate che documenterebbero l’incontro notturno di Totti con la presunta nuova fiamma.

La bellissima storia d’amore e i social in tilt per la sua fine

La separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi è dunque ufficializzata e i social sono in tilt, infatti sono arrivate valanghe di commenti sotto i video pubblicati dai due e non solo.

I tifosi sono increduli e i cuoricini spezzati invadono i commenti di Instagram e Facebook.

La storia d’amore fra i due ebbe inizio nel 2002, quando venne in qualche modo ufficializzata durante la partita in cui Totti dedicò il gol alla sua bella tramite la maglietta con su scritto ‘6 unica’, che mostrò agli spettatori sugli spalti e la stessa showgirl che era giunta a Roma per vederlo giocare.

Considerati il re e la regina di Roma, si sposarono nel 2005 e oggi, circa nello stesso periodo di quasi vent’anni dopo, danno il triste annuncio della fine della loro relazione.

Il matrimonio si tenne nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in una città blindata per l’occasione, la feste proseguì poi al castello di Torcrescenza in presenza di 400 invitati.

La sposa era incinta ed entrambi, vestiti da Armani, erano impeccabili, emozionati ed innamorati. Dopo Christian, arrivarono due splendide bambine bionde come la mamma, il resto è storia.

Nelle serie e film dedicati alla carriera di Totti, Ilary viene mostrata come una presenza costante e in effetti così è stato, infatti la conduttrice non ha fatto mancare il suo supporto nemmeno in un momento difficile come l’addio alla sua Roma.

Una storia vissuta con allegria e semplicità, arrivata purtroppo al capolinea.