“Ci ha lasciato”, Bonolis in lutto: era la sua spalla ad Avanti un altro | Tutti in lacrime

Il famoso conduttore del noto programma Avanti Un Altro, Paolo Bonolis, in lutto per via della morte di un suo caro. Tutto il pubblico del programma è in lacrime per la sua scomparsa.

Come ben saprete il programma condotto dal noto conduttore televisivo ci intrattiene nelle nostre giornate ormai da diversi anni. Con il tempo alcuni aspetti sono decisamente cambiati anche se il format non ha accusato alcun cambiamento radicale se non qualche piccola modifica. Essendo ormai uno degli show più seguiti da tutto il pubblico italiano con il passare del tempi ha attenuto un successo inimmaginabile. Lo stesso pubblico si è commosso venendo a conoscenza di alcuni dettagli.

Nelle ultime ore appunto tutto il personale del programma si è stretto in un forte ed unico abbraccio di consolazione per via della drammatica scomparsa del noto volto del programma televisivo.

Lo stesso conduttore, all’apparenza molto lontano sentimentalmente parlando da tutti i suoi collaboratori, si è mostrato incredibilmente provato. D’altronde quando si inizia un percorso del genere lavorando l’uno al fianco dell’altro è inevitabile il coinvolgimento emotivo. Vediamo quindi nel dettaglio chi è che, purtroppo, ci ha lasciati per sempre.

Il conduttore Paolo Bonolis in lutto per la terribile scomparsa: tutti i dettagli a riguardo

Chi segue il programma sa perfettamente che ogni persona che inizia a lavorare al suo fianco diventa incredibilmente essenziale per le stesse riprese ed ovviamente per gli share. I legami che si creano all’interno dell’ambiente lavorativo però vanno ben oltre a tutto questo. Per chi non lo sapesse purtroppo queste ultime ore si sono verificate particolarmente difficili per ogni membro del cast proprio per via della tragica scomparsa del noto volto del programma. Stiamo indubbiamente parlando del Gladiatore, ovvero Emanuele Vaccarini. Conosciuto da tutti proprio per via di questo incredibile ruolo e non solo.

Per chi non lo sapesse appunto lui era un gran sportivo ed appassionato di innumerevoli settori. Fin da quando era solo un bambino appunto il padre avrebbe voluto che lui stesso inseguisse le sue orme, diventando quindi un gran calciatore. Dopo una sola partita però entrambi capirono che il calcio non era lo sport adatto, con il tempo però è riuscito a trovare la sua strada ed intraprendere il percorso tanto desiderato. Si avvicinò appunto al mondo delle arti marziali miste, alla scherma, al body building ed al pugilato. Inoltre continuava a lavorare all’interno delle ferrovie ed è stato perfino un maestro di MMA. Purtroppo, ancora molto giovane, si è spento per sempre lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi.