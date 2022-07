Carolina di Monaco, dolce annuncio a casa Casiraghi: si sposa | Le ha chiesto la mano

Carolina di Monaco al settimo cielo, dopo anni arriva il dolce annuncio: loro presto sposi. Lui le ha chiesto la mano e vuole portarla all’altare! Che grande gioia per i sudditi del Principato e per la famiglia Casiraghi!

Il cuore di Carolina di Monaco scoppia di gioia. La principessa ha una bella notizia da annunciare: finalmente arriva il fatidico sì, loro sono pronti per celebrare il lieto evento. Che gioia infinita per il Principato!

Carolina di Monaco, lieto evento a palazzo reale

Carolina di Monaco non può contenere la sua gioia. Finalmente arriva l’attesissimo annuncio, il royal wedding più atteso dell’anno sta per essere celebrato! Che grande emozione per la famiglia Casiraghi-Grimaldi che finalmente dopo un periodo buio può tirare un sospiro di sollievo e tornare a sorridere.

Il sole è riapparso nelle vite di una delle famiglie più chiacchierate e protagoniste del royal world. Non sono stati mesi semplici, quelli appena trascorsi, per i Grimaldi. Non solo Alberto e Charlene sono stati protagonisti dei tabloid nazionali e internazionali che li hanno visti al centro dell’attenzione per i problemi di salute della principessa prima e per i problemi coniugali tra i due sovrani monegaschi poi.

Ma anche Carolina e i suoi figli sono stati indirettamente travolti nelle vicende scandalose del Principato che ha rischiato di perdere i suoi reggenti. Ora però è arrivato il momento di rinascere. Loro hanno deciso di fare il grande passo e di andare all’altare.

Matrimonio in arrivo, gioia a Monaco

Un lieto annuncio sta per allietare il Principato di Monaco. Fonti vicine alla famiglia reale dicono che la figlia di Carolina di Monaco, la principessa Alexandra di Hannover abbia ricevuto una romantica proposta di matrimonio da Ben Sylvester Stautmann, suo compagno dal 2016.

I due stanno insieme da 6 anni ormai e sembra che finalmente si siano decisi a compiere il grande passo. La bellissima coppia, solo qualche giorno fa, è stata beccata insieme in Costa Azzurra a trascorrere qualche giorno di relax e vacanza.

I ben informati dicono che questo sarà il loro ultimo viaggio da fidanzati prima di diventare ufficialmente marito e moglie. Alexandra di Hannover è la figlia che la principessa Carolina di Monaco ha avuto dal suo terzo marito, Ernesto di Hannover, tra l’altro parente della Regina Elisabetta ed erede anche in linea di successione al trono inglese che ha rinunciato però a seguito del suo matrimonio con Carolina, di religione cattolica, a salire sul trono britannico.

Mamma Carolina non potrebbe essere più felice. Lei e Alexandra sono non solo mamma e figlia ma anche e soprattutto amiche. Tra di loro c’è un rapporto meraviglioso, un legame forte e duraturo, lo stesso che la sorella di Alberto II ha anche con gli altri suoi figli, Charlotte, Pierre e Andrea.

Per il momento, le voci di matrimonio restano ancora delle indiscrezioni da confermare ma chi conosce bene la famiglia dei Grimaldi-Casiraghi è convinto che presto il lieto annuncio sarà fatto: Alexandra e il compagno non vedono l’ora di iniziare una vita insieme e di viversi finalmente come marito e moglie.

Che grande gioia per il Principato che dopo mesi turbolenti può finalmente tirare un sospiro di sollievo e avere qualcosa per cui gioire. Anche Carolina è al settimo cielo, non vede l’ora che pure la sua figlia più piccola possa realizzare il suo grande sogno.