Addio blatte in casa, con questa pianta da 1 euro le fai fuori tutte: potentissimo insetticida

Continuate a leggere per scoprire tutte le caratteristiche delle blatte e soprattutto un rimedio efficacissimo per liberarvene!

Le caratteristiche delle blatte

Questi insetti onnivori e possono mangiare quasi tutto ciò che trovano, anche materiali inorganici. Nel loro habitat naturale si nutrono di frutti caduti, foglie e carogne, mentre nelle aree popolate consumano ciò che trovano nella spazzatura, nelle cucine e in altri luoghi: pane, insetti morti, frutta, cuoio, scaglie di pelle, carta, amido, colla, capelli , prodotti fermentati, sapone, tra gli altri elementi.

Proprio per questo, uno dei modi per liberarvi definitivamente delle blatte è quello di mantenere la vostra casa pulita, soprattutto in estate.

Questi insetti possono sopravvivere per lunghi periodi di tempo con scarse risorse alimentari. La carta e altri materiali a base di cellulosa vengono digeriti da alcune specie grazie alla presenza di batteri e protozoi all’interno del loro intestino.

Non è un fatto strano che si adattino in modo eccellente alle condizioni del loro ambiente. Sono per lo più notturni e, infatti, tendono a fuggire al contatto con la luce. Sono anche animali sociali per natura, quindi tendono a muoversi insieme. Molte specie sono gregarie e mostrano comportamenti decisionali organizzati.

Non tutti lo sanno, ma alcune emettono un sibilo o uno stridio. Ad esempio, la specie Gromphadorphina portentosa espelle l’aria dai suoi spiracoli (strutture respiratorie) per “fischiare”.

Ecco come liberartene definitivamente

Non tutti lo sanno, ma uno dei modi più efficaci per liberarsi dalle blatte è quello di impiegare una pianta che tutti voi possedete sicuramente in cucina.

L’odore di questa pianta è piacevole per l’uomo, ma repellente per questi insetti, che non faranno altro che allontanarsi.

Stiamo parlando della pianta del rosmarino! Per usarla come insetticida naturale, non dovrete fare altro che posizionare dei rametti in punti strategici della vostra casa.

Rendetevi conto di quali siano quelli in cui le blatte si annidano più spesso e lasciateli proprio lì.

L’uso di questa pianta permette il doppio vantaggio di tenere lontani questi insetti e allo stesso tempo di profumare la vostra casa.

E voi cosa ne pensate? Credete che proverete questo rimedio efficace contro questo tipo di insetto oppure no?