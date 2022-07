By

Impossibile dimenticarsi di Cecilia Cipressi, in arte Syria, è una delle interpreti più amate e talentuose del panorama musicale italiano. Già da diversi anni è scomparsa dalle scene, ma sapete che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Quante volte ci siamo dimenticati di un’artista che in passato amavamo alla follia, probabilmente potrebbe essere il caso di Syria Cipressi. In molti la ricorderanno per aver trionfato a Sanremo nel 1996 nella categoria “Giovani” con il suo emozionante brano “Non ci sto”.

Con il suo carisma e con la sua bravura riuscì a conquistare il pubblico. Ma ormai, vederla esibire su un palco sembra solo un lontano ricordo, Syria, infatti, si è allontanata completamente dai riflettori. Conosciamo meglio la sua nuova vita: scopriamo di più.

Vi ricordate di Syria? Impossibile dimenticarsi di lei

Cecilia Cipressi, in arte Syria, è rimasta nel cuore di milioni di persone che ancora non si sono dimenticate di lei. La cantante è entrata nella storia della musica italiana per aver vinto la categoria giovani al Festival di Sanremo nel 1996, con “Non ci sto”.

Un anno dopo, è arrivata terza tra i big con la canzone “Sei Tu”. Senza dubbio, i suoi successi anni ‘90 sono indimenticabili, infatti, la sua sparizione dalle scene ha sconvolto milioni di fan. Ma sapete che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Che fine ha fatto Syria? Tutto sulla sua nuova vita

Oggi Syria ha 45 anni e la sua vita è completamente cambiata da quando ha deciso di allontanarsi dai riflettori. Recentemente, in un’intervista, la cantante ha spiegato i motivi del suo ritiro dalla musica, rivelando di aver concentrato tutte le sue energie sul teatro, infatti, lei è anche una talentuosa attrice:

“Ho preso alcune porte in faccia e non sono riuscita a fare qualche Sanremo. A un certo punto ti chiudi a riccio e pensi di prendere un’altra strada”

Nel 2017 è uscito il suo ultimo album, 10+10, ora però si occupa di tutt’altro. Ma non per questo, ha abbandonato la sua passione per la musica. Una dei suoi artisti preferiti, è proprio Madame.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è impegnata con il noto produttore discografico Pier Paolo Peroni. I due sono tantissimi anni che sono sposati e dal loro amore sono nati anche due figli: Alice (2001), e Romeo (2012).

In molti sperano di vedere Syria esibirsi nuovamente nel piccolo schermo, ma sembra quasi impossibile. Al momento, la cantante sembra essere anche molto attratta dal mondo social, infatti, è attivissima sul suo profilo IG.