Spugna, lasciala in frigo tutta la notte: questa mossa ha salvato migliaia di persone

Spugna, perché dovresti ricordarti di lasciarla sempre in frigo per tutta la notte? Il motivo ti lascerà a bocca aperta.

Ci sono pochi contrattempi in cucina che ci danno più fastidio della muffa nel frigorifero. Dal contenitore di formaggio ammuffito ( davvero disgustoso), alla muffa vera e propria, che in qualche modo è riuscita a crescere sui ripiani e sulle pareti degli elettrodomestici.

Inoltre trovarsi con la frutta che ha preso odore di muffa non è proprio ne piacevole ne salutare. Senza considerare lo spreco di denaro ogni volta che buttiamo via il cibo.

Ovviamente avere della muffa in frigorifero non è l’ideale, in particolare se ci si ritrova con una cena da preparare, e l’insalata che è inutilizzabile per la muffa!!

La muffa può anche apparire se, ad esempio il frigorifero è stato scollegato per un lungo periodo di tempo. Dobbiamo considerare che la muffa ama il buio , e il frigo lo è per la maggior parte del tempo.

La fonte più comune di muffa da frigorifero è il cibo in decomposizione . Di solito, si può (tristemente) buttare via quel cibo e stare bene, ma la muffa si diffonde attraverso l’aria e attraverso il contatto con la superficie.

Qualsiasi tipo di muffa nel frigo è un problema, in quanto potrebbe causare reazioni allergiche a noi o alle persone della nostra famiglia.

Le reazioni potrebbero includere cose come congestione sinusale, tosse, sintomi simili all’asma, irritazione agli occhi e rush cutanei. E queste reazioni potrebbero essere molto problematiche e pericolose in particolare per i bambini, le persone anziane e per chi ha compromesse le difese immunitarie.

Tutti motivi che ci devono portare a trovare delle soluzioni valide per la salute e per la nostra economia. La periodica pulizia con l’aceto bianco distillato è un potente killer di muffe e funghi, un’opzione da preferire per la pulizia del frigorifero.

Un trucco facile facile e che possiamo mettere in pratica richiede l’uso di qualcosa che abbiamo tutti in casa: due spugnette asciutte.

Dunque una volta rimossa ogni traccia di frutta e verdura dal cassetto, va asciugato bene per eliminare qualsiasi traccia di umidità. Per ultimo vanno posizionate una o due spugne al suo interno e dopo inseriamo nuovamente la verdura e la frutta.

Inserendo le spugne nel vano di frutta e verdura ci assicuriamo che venga assorbita qualsiasi produzione di umidità. Non solo queste resteranno asciutte, ma resteranno fresche e croccanti per molto tempo.