“Se n’è andata”, inaspettato annuncio a Windsor: il giorno più temuto dai sudditi è arrivato

Inaspettato annuncio a Windsor: il giorno più temuto dai sudditi è arrivato. Sudditi totalmente sotto choc. Non se l’aspettava nessuno proprio ora…

In queste ore è trapelata una notizia che sta facendo preoccupare il mondo intero. Cosa ne sarà ora della corona inglese?

Kate Middleton lascia il palazzo reale per sempre. Ecco perché la duchessa di Cambridge ha preso questa drastica decisione. Dramma a casa Windsor.

Pur non avendo nobili natali, Kate Middleton rappresenta la duchessa per eccellenza. Elegante e raffinata, colta e perbene, si mormora, tra i corridoi di Buckingham Palace, che sia proprio lei la nipote acquisita preferita della Regina Elisabetta.

Mai fuori posto, sempre attenta al protocollo reale, la Middleton incarna la nobildonna perfetta. Sposata dal 2011 con il primogenito di Lady Diana e del Principe Carlo, i due hanno tre splendidi bambini: il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis.

Fino ad ora, i Cambridge, così come sono noti nel Regno Unito, hanno vissuto in un appartamento super lussuoso a Kensington Palace ma giunge ora una notizia che sconvolge tutti.

Kate è decisa a fare le valigie e a lasciare per sempre il palazzo reale. Che cosa sta succedendo nella famiglia Windsor-Middleton? C’è aria di crisi tra i duchi di Cambridge? Scopriamolo.

Ormai non ci sono più dubbi: Kate Middleton è pronta a fare le valigie e a lasciare Kensington Palace. C’è forse tensione tra i duchi di Cambridge? William e Kate sono in crisi?

I fan della famosa coppia reale possono stare tranquilli, il matrimonio tra il primogenito di Lady Diana e la bellissima duchessa, procede a gonfie vele ma i reali hanno deciso di traslocare e trovare una abitazione più vicina alla regina Elisabetta.

Ebbene sì, molti sudditi erano convinti che prima o poi questa mossa di William e Kate sarebbe arrivata, hanno definitivamente lasciato il palazzo. Questa drastica decisione preoccupa l’intera popolazione. Infatti, così facendo, i reali lasceranno più spazio ad Andrea di York.

Ed effettivamente, i Cambridge sono arrivati a prendere questa decisione proprio per colpa sua: a Windsor sono preoccupati per la presenza sempre più ingombrante di Andrea di York, il terzogenito della Regina Elisabetta che si è messo più volte nei guai gettando infamia e vergogna sulla famiglia reale.

Fonti vicine alla regina Elisabetta, affermano che il duca di York si stia avvicinando gradualmente alla monarca mostrandosi paziente e affettuoso con lei solo per riprendere nuovamente possesso delle scene politiche e istituzionali dalle quali è stato brutalmente cacciato a seguito degli scandali che lo hanno travolto.

Kate e William sono preoccupati che l’influenza di Andrea di York possa condizionare negativamente la regina ed ecco dunque la loro decisione di cambiare casa. I duchi di Cambridge starebbero pensando di trasferirsi a Frogmore Cottage dove hanno abitato fino a due anni fa e Harry e Meghan.

Il loro trasloco si rende necessario per evitare che la regina Elisabetta possa, dopo tanti anni di degna reggenza, rovinare tutto per decisioni sbagliate imputabili alla pecora nera della famiglia.

Are Royals on the move? As soon as they can #PrinceWilliam and #KateMiddleton are reportedly moving closer to #QueenElizabeth…as there are growing fears that the monarch is getting too close to #PrinceAndrew.https://t.co/fU66OHHn47

— OK! Magazine USA (@OKMagazine) April 4, 2022