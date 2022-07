Pasta, cotta così riduce straordinariamente la glicemia: non lo fa mai nessuno

Se manteniamo il cibo con una maggiore integrità strutturale, l’indice glicemico sarà più basso. Per esempio è quando di mangiano le lenticchie bollite, che non saranno la stessa cosa se mangiate schiacciate, perché le prime saranno digerite più lentamente e quindi l’aumento del glucosio sarà più basso e più lento.

Un alimento con un alto indice glicemico non viene digerito così rapidamente se viene mescolato con un altro nutriente. Ma se combiniamo carboidrati con proteine, l’indice glicemico risultante dalla miscela sarà inferiore a quello dei carboidrati da soli. Così, si possono combinare cereali con latte, pasta con carne e altri per abbassare l’indice glicemico.

L’indice glicemico è un parametro molto usato, specialmente tra quelli di noi che sono fisicamente attivi e hanno bisogno di mantenere il corpo pieno di energia senza subire improvvisi picchi di glucosio.

Pertanto, ricordate che l’ideale è mangiare preparazioni a basso indice glicemico a colazione e ore prima dell’allenamento, per cui è necessario considerare la cottura, la lavorazione e i nutrienti degli alimenti.

Per far scendere l’indice glicemico della pasta, un trucco è dopo aver cotto la pasta. Secondo quanto affermato da una biologa questo trucco aiuterebbe a ridurre la glicemia. Ma come accadrebbe?

È importante dopo aver cotto al dente la pasta e averla scolata raffreddarla in frigorifero. In seguito prima di assumerla andrebbe riscaldata in padella. Questo renderebbe l’amido più resistente, al punto da far scendere sia l’indice glicemico, che le calorie che assumiamo.