Martina Nasoni, ricordate la vincitrice del GF? Caspita, ha fatto fortuna!

Vi ricordate di Martina Nasoni? E’ stata la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello. E’ da tempo che non la vediamo più nel piccolo schermo, ma che fine ha fatto? Scopriamolo insieme, la sua vita è completamente cambiata.

Con la sua dolcezza e bellezza ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori ed è riuscita a trionfare nella sedicesima edizione del Grande Fratello. Impossibile dimenticarsi di Martina Nasoni, euforica, simpatica e spontanea.

Ormai è da diverso tempo che non la vediamo più nel piccolo schermo, è completamente scomparsa dalle scene, sapete che fine ha fatto? Oggi ha una nuova vita, ha fatto fortuna dopo il reality: scopriamo di più.

Vi ricordate di Martina Nasoni? Impossibile scordarsi di lei

Martina Nasoni, si fece conoscere al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello. Si presentò come la ragazza che ispirò Irama nella canzone ‘La ragazza con il cuore di latta’. Prima di partecipare al reality di Canale 5, aveva partecipato a diversi concorsi di bellezza, come anche Miss Italia.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, raccontò della sua malattia, infatti, sin da bambina vive con un pacemaker al cuore. La sua storia commosse milioni di telespettatori. Oltre il cuore del pubblico conquistò anche quello del concorrente, Daniele Dal Moro.

Tra i due nacque un bellissimo rapporto, infatti, dopo la fine del Grande Fratello, si fidanzarono, ma la loro storia d’amore durò per pochi mesi. Martina Nasoni ha continuato a far parte del mondo dello spettacolo e non solo, la sua carriera ha avuto una grande svolta: scopriamo cosa fa oggi.

Martina Nasoni, che fine ha fatto? La sua vita oggi

Il Grande Fratello, le ha dato tantissima visibilità. infatti, dopo il reality l’abbiamo vista più volte nei salottini più importanti del piccolo schermo, soprattutto nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, diventando così uno dei volti più noti della televisione italiana.

Ha iniziato anche a studiare recitazione, infatti, ha lavorato nel film Una preghiera per Giuda’, diretto da Massimo Paolucci. Oggi Martina Nasoni fa anche la modella per alcuni brand ed è una nota e seguita influencer, su Instagram ha quasi 250 mila follower che la sostengono ogni giorno.

Ogni volta che pubblica un suo scatto, viene inondato da migliaia di mi piace e commenti, una grande soddisfazione. Come potete vedere dalla foto, ha anche cambiato look, infatti, è diventata bionda.