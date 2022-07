Maria De Filippi, a 20 anni cadevano tutti ai suoi piedi: più bella di Belen | FOTO

Maria De Filippi siamo abituati a vederla tutti i giorni nei suoi storici salotti televisivi. Ma avete mai visto la conduttrice a 20 anni? Nel corso degli anni è cambiata moltissimo: vediamola.

Maria De Filippi è una conduttrice di successo, grazie agli incredibili ascolti che raggiunge ogni volta è considerata da tutti la regina indiscussa del mondo della televisione italiana. Da tantissimi anni la vediamo nel piccolo schermo e sicuramente avrete fatto caso al suo clamoroso cambiamento, ma l’avete mai vista a 20 anni? Una bellezza davvero sconvolgente.

Maria De Filippi agli esordi

Maria De Filippi è una delle donne più amate del mondo della televisione italiana. Le sue trasmissioni di successo sono super seguite e apprezzatissime dal pubblico italiano. In molti la ricorderanno ai suoi esordi nel 1992 ad Amici, quando aveva 31 anni.

Il 28 agosto 1995, la conduttrice di Pavia è convolata a nozze con Maurizio Costanzo, noto giornalista e conduttore televisivo. La coppia nel 2004 ha adottato anche un figlio di nome Gabriele che lavora nella redazione di ‘Uomini e Donne‘. Maria De Filippi è entrata nel cuore di milioni di telespettatori, per la sua capacità di ascoltare e di mettere a suo agio i suoi ospiti.

Una qualità che ha assimilato sempre di più in tutti questi anni di televisione. Grazie al suo lavoro abbiamo la possibilità di mettere a confronto la sua immagine del passato con quella sua attuale. Siete pronti a vederla da giovane? Il suo cambiamento è incredibile.

Il cambiamento di Maria De Filippi | FOTO

In rete circolano numerosi scatti di Maria De Filippi sulla sua giovinezza. Nel corso degli anni è cambiata tantissimo, il suo look è molto diverso rispetto a quello del passato. Ma il suo volto e i suoi capelli biondi sono sempre gli stessi, anche se quando era più giovane era castana, infatti, aveva una chioma più scura.

Inoltre, come possiamo notare dagli scatti del passato, indossava indumenti molto più eleganti, come tailleur o vestiti super classici. Oggi la vediamo spesso con tute sportive, scarpe da ginnastica oppure i suoi amatissimi jeans.

Lei non ha mai amato truccarsi, infatti, ha sempre scelto make up leggeri e semplici. Sappiamo anche che la regina di Canale 5, non si è mai sottoposta a nessun ritocchino estetico. In ogni caso Maria De Filippi è sempre stata una donna meravigliosa.