Yari Carrisi è il secondo figlio di Albano e Romina Power. Di lui abbiamo davvero poche informazioni, dato che è una persona molto riservata. Ma sapete chi è la sua ex fidanzata? E’ famosissima e bellissima: ecco di chi si tratta.

Albano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie più discusse del panorama del mondo dello spettacolo. Per anni sono stati al centro dell’attenzione per la loro storia d’amore. Ma anche Yari, il loro secondo figlio è stato sotto i riflettori per la sua relazione con una donna molta famosa.

Il secondogenito dei due cantanti ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, ma è stato impossibile per lui non essere al centro dell’attenzione. Avete capito chi è la sua ex fidanzata? Scopriamo di chi si tratta.

Yari Carrisi, tutto sulla sua vita privata

Dalla relazione tra Albano Carrisi e Romina Power, sono venuti al mondo quattro figli: Ylenia nata il 29 novembre 1970, Yari, Cristel il 25 dicembre del 1985 e Romina Jr. Jolanda il 1º giugno 1987.

Concentriamoci su Yari Carrisi Power, classe 1973, nato il 21 aprile a Cellino San Marco in Puglia. Lui è l’unico figlio maschio della famiglia Carrisi – Power. L’uomo, ha anche seguito le orme dei suoi genitori, infatti, la sua più grande passione è la musica.

Yari è un musicista, in particolare, suona la chitarra e il pianoforte. Oggi, però, è autore e collaboratore di grandi artisti come Jovanotti. Ma in molti di voi, si ricorderanno della sua partecipazione a Pechino Express nel 2015.

Il secondogenito di Albano Carrisi e Romina Power, non è affatto sfuggito alla cronaca rosa, infatti, è stato al centro dell’attenzione per moltissimo tempo, per via della sua frequentazione con una donna famosissima: scopriamo di chi si tratta.

Yari Carrisi, chi è la sua ex fidanzata? Bellissima e famosissima

L’ex fidanzata di Yari Carrisi la conosciamo tutti, dato che è figlia d’arte anche lei. Stiamo parlando di Naike Rivelli, sua mamma è la grande attrice, Ornella Muti. Naike e Yari si sono conosciuti ed innamorati proprio durante le riprese di Pechino Express.

La donna era addirittura rimasta incinta di lui, ma ha poi avuto un aborto spontaneo. La loro è stata una storia intensa e passionale, che non è durata per molto tempo. Dopo qualche tempo, i due si sono lasciati, anche se non hanno mai svelato i reali motivi della loro rottura. Ad oggi, non sappiamo in che rapporti siano, a quanto pare non sono più rimasti in contatto.