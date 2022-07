Torta ricotta e albicocche, in 10 minuti pronta per essere mangiata: rimarranno solo briciole

Ecco che oggi vi proponiamo una fantastica ricetta che siamo sicuri che vi stupirà. Stiamo parlando della torta ricotta e albicocche.

Continuate a leggere per scoprire la fantastica ricetta della torta alla ricotta e alle albicocche, siamo sicuri che rimarrete stupiti.

I benefici delle albicocche

L’ingrediente principale di questa ricetta sono le albicocche. Per le loro componenti nutritive, il loro alto contenuto di acqua e il loro basso contenuto di chilocalorie, le albicocche sono un alimento ideale.

Sono da aggiungere alle diete dimagranti e per gli sportivi, poiché aiutano a mantenere una corretta idratazione. Grazie anche al loro alto contenuto di fibre, migliorano il transito intestinale, alleviando la stitichezza.

Grazie al loro alto contenuto di pro-vitamina A, che sarà poi trasformata in vitamina A dall’organismo umano, è ottima per la vista, perché mantiene la pelle in buono stato, così come i capelli, le mucose e le ossa

Ecco che oggi vi proponiamo una ricetta incredibile con questo alimento! Continuate a leggere per scoprire gli ingredienti e il procedimento.

Torta ricotta e albicocche, ingredienti e procedimento

Ecco di seguito gli ingredienti:

200 g di farina

60 g di mandorle tritate

75 g di zucchero

0,25 cucchiaini di sale

1 uovo

150 g di Burro a temperatura ambiente

Per il ripieno:

400 g di ricotta

75 g di zucchero

0,5 cucchiaini di estratto di vaniglia

Scorza di limone (da mezzo limone)

Succo di limone (da mezzo limone)

200 ml di crema pasticcera

4 uova

1 cucchiaio di farina di mais

480 g albicocche sciroppate

Zucchero a velo

Ecco invece la preparazione:

In una ciotola capiente aggiungete la farina, le mandorle, lo zucchero e il sale e lasciate un buco al centro. Rompete l’uovo, aggiungete il burro e mescolate con una forchetta.

Impastare con le mani. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola e mettetela in frigo per 30 minuti. Nel frattempo, in una ciotola, mescolate il formaggio con lo zucchero, la vaniglia, la scorza e il succo di limone, la panna, le uova e la farina fino ad ottenere una crema.

Togliere l’impasto dal frigorifero, stenderlo con un mattarello e metterlo in uno stampo imburrato di circa 25 cm di diametro, facendo in modo che si alzi di 2 cm dalla parete.

Due. Aggiungere il ripieno e adagiare le albicocche con la parte tagliata verso il basso, premendo leggermente.

Infornate la torta a 200° per circa 50 minuti. Sfornate e fate raffreddare. Spolverizzate con lo zucchero, affettate e servite.

Pensate di riprodurre questa ricetta? Fateci sapere come verrà!