Lavatrice, buttaci quest’ingrediente che hai in frigo: bucato profumato e morbidissimo

Il latte è un alimento amato da tutti, grandi e piccini: è buono, ricco di macronutrienti e di calcio, da usare anche come ingrediente per tante ricette.

Quanti di voi sanno che il latte è molto utile per il bucato e le faccende domestiche?Prova ad usarlo su abiti macchiati o ingialliti, quando ti prepari a fare la lavatrice, e vedrai che risultati.

Lavatrice: come trattare il bucato macchiato prima del lavaggio

Il latte che avanza oppure che si guasta può aiutarti in casa per risolvere problemi legati alla pulizia di certi materiali (pelle), superfici, bucato, ecc.

La crisi economica, da una parte, ed il trend ecologico, dall’altra, ci spinge sempre più ad andare in cerca di vecchi rimedi della nonna e soluzioni eco decisamente efficaci che non solo fanno risparmiare ma rispettano l’ambiente e la nostra salute. Mettiamo da parte i prodotti chimici e scopriamo in cosa può esserci d’aiuto il latte.

Iniziamo dalla lavatrice. Il latte ha un potere smacchiante, toglie le macchie difficili ed è amico del bucato. Ad esempio, per togliere le macchie di vino puoi versare latte caldo sulla parte macchiata, mentre per le macchie causate dalla penna biro conviene aggiungere al latte anche un po’ di aceto bianco.

Basta lasciar agire il latte sul bucato per almeno mezz’ora, risciacquare e in seguito procedere con il normale lavaggio (in lavatrice o a mano).

Bucato ingiallito, sbiadito o con macchie di muffa: il potere del latte

Il tuo abito preferito presenta macchie di muffa? Immergilo in una bacinella con latte bollente, poi risciacqua con acqua fredda.

Il latte non serve solo a smacchiare i tessuti: può anche ridare nuova vita a vestiti ingialliti o che hanno perso il bianco originale come quelli di seta. Riempi una bacinella con acqua e latte tiepido, immergi i vestiti e lascia che il latte agisca per circa mezz’ora. Poi tirali fuori, mettili ad asciugare evitando di esporli al sole: successivamente, potrai lavarli come sempre.

Se vuoi pulire oggetti bianchi puoi usare un panno imbevuto di latte.

Il latte è in grado anche di rendere pulite e morbide le scarpe in pelle: non devi fare altro che strofinarle con un panno morbido imbevuto di latte tiepido.

Come usare lo yogurt scaduto

Un particolare derivato del latte, lo yogurt, potrebbe tornare molto utile in casa. Non buttare lo yogurt scaduto: usalo per pulire oggetti in ottone (ad esempio, le maniglie delle porte) oppure i centrotavola.

Ecco come devi procedere: spalma lo yogurt sull’oggetto da trattare, sciacqua con un po’ di acqua tiepida ed asciuga con un panno morbido.