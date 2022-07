Armando di UeD incontenibile, ‘rissa’ fuori dal programma proprio con lui | VIDEO

Ecco che vi raccontiamo di uno scontro incredibile avvenuto tra due grandi protagonisti di UeD, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Continuate a leggere per scoprire chi sono i protagonisti dello scontro vivace che sta tenendo incollati allo schermo tutti i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi!

Poche ore fa il web è stato scosso da un duro scontro. Al centro della discussione, due volti noti di UeD, il dating show amatissimo di Canale 5.

Protagonista principale, Armando Incarnato, che ha fatto una dichiarazione incredibile, riportata da vari magazine tra cui Isa&Chia.

Tutto è cominciato quando alcuni fan gli hanno fatto notare che stesse cambiando look sempre più spesso. Alla domanda, Armando ha risposto in un modo che ha lasciato tutti esterrefatti:

“Io la risposta ce l’ho perché ovviamente la so, ma voi? È semplice, quando uno vuole stare per ca**i suoi e non vuole essere riconosciuto cambia colore dei capelli b come una volta facevano quelli che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere.”