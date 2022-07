“Ti amo da morire”, Serena Bortone lo urla al mondo intero: le ha rubato il cuore | FOTO

Serena Bortone spiazza tutti. Arriva la confessione social che lascia senza parole: “Ti amo da morire”. La conduttrice lo comunica al mondo intero. Ecco chi le ha rubato il cuore, la foto fa il giro del web.

Serena Bortone è innamorata. La famosa conduttrice Rai non tiene più il suo segreto e lo urla al mondo intero. Ecco chi le ha fatto perdere la testa. Arriva la foto che fa impazzire i fan di gioia.

Serena Bortone innamorata

La famosa conduttrice Rai ha il cuore che batte all’impazzata: è finalmente innamorata e lo comunica al mondo intero, i social sono al settimo cielo per lei. Arriva la foto che manda in delirio il web.

Serena Bortone si può considerare una riconferma positiva per la Rai. Lei, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima, si ritrova oggi ad essere uno dei volti preferiti della rete ammiraglia.

Seguitissima e amatissima dai telespettatori, da qualche tempo è al timone di “Oggi è un altro giorno”, programma di attualità e spettacolo che tanto piace al pubblico italiano. Serena, molto riservata e introversa lontano dalle telecamere, è peperina e vivace dinanzi alla luce rossa dei riflettori.

Lei, che sulla sua vita privata non si è mai esposta particolarmente, nelle scorse ore ha sorpreso tutti con un annuncio social che ha lasciato di stucco. Avete visto che cosa ha combinato la bella conduttrice? Finalmente si è mostrata con il suo ‘amore’. Arriva la dichiarazione social che spiazza.

La conduttrice Rai si mostra con il suo ‘amore’

Serena Bortone non si nasconde più e sui social spiazza tutti. La famosa conduttrice di “Oggi è un altro giorno” si mostra con il suo amore. Si tratta niente di meno che di Diane Keaton, la famosissima star americana conosciuta in tutto il mondo.

Serena si ritrova questa volta ad essere lei una ammiratrice piuttosto che ammirata. Più volte la conduttrice ha dichiarato di avere un idolo e un’icona preferita e il suo nome è proprio Diane Keaton.

La famosa attrice, produttrice e regista statunitense è volto noto della cinematografia internazionale. Chi non la conosce? L’abbiamo vista accanto a star famosissime e in pellicole di grande successo come “Il padrino”, “Amore e guerra”, “Il club delle prime mogli” e “Amori, matrimoni e altri disastri” solo per citarne alcuni.

Ma che cosa ci fanno insieme Serena Bortone e Diane Keaton? La conduttrice della Rai ha spiegato di aver incontrato il suo mito a Roma. La famosa attrice americana si trova infatti nella capitale per le riprese di un nuovo film dal titolo “Book Club 2 – the next chapter” per la regia di Bill Holderman.

Altre star in Capitale insieme a lei, come Candice Bergen e Jane Fonda. Diane Keaton è stata paparazzata a porta Portese e alla Garbatella mentre, da sola, girava tra i mercatini della citta eterna e tra una foto con un fan e un autografo, ha incontrato anche la Serena nazionale.

La conduttrice ne ha approfittato immediatamente per chiedere una foto alla sua idola e lo scatto pubblicato poi sul suo profilo Instagram ha lasciato i fan a bocca aperta. Questa la didascalia che accompagna l’immagine:

“Quando Roma ti regala delle sorprese e tu con il tuo iPhone vai da lei, senza freni inibitori e le dichiari: I love you so much!”.

Dunque la conduttrice non si trattiene e grida a tutti il suo amore per Diane Keaton. Grandi emozioni per la Bortone che finalmente ha potuto incontrare la sua attrice preferita. Dopo la fine di “Oggi è un altro giorno”, Serena è in pausa, almeno fino a settembre, per iniziare poi, si spera, un altro entusiasmante anno lavorativo.

Già è stata in Spagna e adesso sta facendo tappa nelle principali regioni italiane e tra queste la Campania e la Puglia ma non ha intenzione di fermarsi, sempre in giro è una vera trottolina.