“Tanti auguri”, Barbara D’Urso spiazza tutti: non c’è due senza tre | E chi se l’aspettava

Barbara D’Urso lascia tutti a bocca aperta. La famosa conduttrice partenopea lo fa davvero: non c’è due senza tre! E chi se lo sarebbe mai aspettato da lei? I fan sono al settimo cielo e gioiscono per il suo traguardo.

Barbara D’Urso spiazza tutti. La presentatrice di Pomeriggio 5 emoziona i social. Tanti messaggi di auguri e congratulazioni per lei, il cuore dei fan scoppia di gioia. Che emozione!

Barbara D’Urso sorprende tutti

La famosa conduttrice partenopea è sicuramente tra i volti noti più amati del piccolo schermo. Lei, che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo verso la fine degli anni novanta, è ancora oggi amatissima dal pubblico italiano.

Barbara è entrata nelle case dei telespettatori in punta di piedi e con la sua dolcezza, empatia e solarità ha trovato un posto nelle vite degli italiani che la adorano alla follia e la seguono con grande affetto.

Conduttrice dai molteplici talenti, la Barbarella nazionale non è soltanto protagonista del piccolo schermo ma anche dei social. Sul suo Instagram che utilizza quotidianamente, adora condividere con i suoi tantissimi fan ogni momento della sua vita professionale più che di quella privata: quest’ultima cerca di mantenerla sempre lontano dai riflettori.

Da un po’ di tempo non si hanno notizie succulente sulla sua vita sentimentale. Arrivano però delle grosse novità che fanno finalmente brillare gli occhi dei fan: è accaduto davvero, non c’è due senza tre. E chi se lo sarebbe mai immaginato da lei? Piovono tanti auguri e congratulazioni sui social per la bella Carmelita nazionale.

Messaggi e congratulazioni per la conduttrice partenopea

Barbara D’Urso sorprende tutti. La famosa presentatrice partenopea ha raggiunto un traguardo importante. Nelle scorse ore, ha voluto festeggiare con i suoi tantissimi fan un grande successo: ha finalmente raggiunto sui social ben 3 milioni di seguitori!

Che grande soddisfazione! Come dicevamo poc’anzi, la Carmelita nazionale non è soltanto un volto noto amatissimo della televisione ma è anche una star dei social. Instagram è il mezzo di comunicazione preferito, oltre la televisione, utilizzato dalla napoletana per rimanere costantemente in contatto con i suoi tantissimi seguitori.

Tre milioni di persone sono davvero tante, Barbara ha un seguito grandioso paragonabile a quello di alcune grandi star internazionali, segno che la sua veracità, empatia, simpatia e dolcezza sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono amatissima dal pubblico che a distanza di tempo continua ancora a seguirla fedelmente.

Per ringraziare il suo fedele esercito di fan, la D’Urso ha pubblicato su Instagram una foto nella quale la si vede bellissima, sorridente, indossare un un tubino nero che mette in evidenza il suo seno prosperoso. La didascalia che accompagna lo scatto è la seguente:

“E siete 3 milioni! 3 milioni di cuori”.

Il suo post ha entusiasmato il web. Tantissimi sono i commenti positivi, di auguri e di congratulazioni che la presentatrice partenopea ha ricevuto dai suoi tantissimi fan. Ma non solo messaggi positivi per lei.

Qualche leone da tastiera ha colto l’occasione per attaccare la presentatrice e lanciare pessime frecciatine al vetriolo. Barbara però ha imparato a lasciarsi scivolare tutto addosso. Nessuna critica, nessun commento negativo, può scalfire la sua gioia soprattutto in questo momento in cui ha dalla sua parte 3 milioni di persone pronta a seguirla, a difenderla e a proteggerla. Insomma, un risultato davvero straordinario per la D’Urso che è attorniata da tanto affetto.