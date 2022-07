Rosmarino, metti un rametto sotto al cuscino: impensabile ciò che accade al tuo corpo

Rosmarino: un rametto sotto al cuscino

Avere in casa un giardino dove lasciar crescere la propria pianta di rosmarino, oppure in un vaso sul balcone alla luce del sole, aiuta se si vuole praticare qualche rituale di protezione e di purificazione della propria abitazione.

Per avere un bagno che ci rinfranchi dalla stanchezza di una giornata di lavoro basta far bollire una manciata di foglie di rosmarino in un litro d’acqua e qualche gocce di olio essenziale di lavanda.

Avere un giusto riposo è di fondamentale importanza per il benessere psichico e fisico di ognuno di noi. Se si passa una notte agitata o peggio ancora insonne è difficile la mattina prosegua nel migliore dei modi…

Problemi derivanti dal non dormire bene, le preoccupazioni quotidiane fanno perdere il sonno a molti di noi. Per non parlare dell’uso incessante dei tanti dispositivi elettronici non aiutano.

Le proprietà rinvigorenti del rosmarino non si fermano a bagno energetico, infatti è opinione dei naturalisti che mettere un rametto di rosmarino sotto il cuscino assicuri un buon sonno riposante.

Le essenze e gli oli naturali, da mettere sul cucino prima di dormire possono aiutare a godere di un buon sonno. Oppure possiamo scegliere di usarle così come si presentano in “natura” inserendole essiccate dentro la federa.

Erbe come camomilla, rosmarino, lavanda e salvia potrebbero essere in grado di provocare allergie. Quindi se sorge qualche dubbio in merito avere un consiglio dall’allergologo non guasta.

Usando un po’ di fantasia e inventiva, è possibile realizzare un cuscino per combattere l’insonnia servendosi di rametti di rosmarino.

Tuttavia nel caso in cui il problema persista, è sempre opportuno rivolgersi a un medico per una diagnosi accurata.

Ma sappiate che questa pianta sempreverde è di buon presagio ogni volta che si intraprende un’attività o una collaborazione, qualunque essa sia, e perché duri a lungo. Si utilizza nelle magie per potenziare la memoria e per preservare la giovinezza.