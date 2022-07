Patate al forno di Bruno Barbieri, il segreto è nella cottura: quasi nessuno le prepara così

Le patate al forno saranno davvero perfette seguendo i consigli di un maestro della buona cucina come Bruno Barbieri!

Le patate sono uno degli alimenti presenti nella nostra gastronomia fedeli compagne, sono preparate in mille modi come contorno. Ma la differenza tra un piatto buono e un piatto sublime passa attraverso l’esperienza e la capacità di creare una pietanza con estro e amore.

Patate al forno

La passione in cucina, come in altre attività manuali, determina la riuscita di una ricetta. Molti penseranno cosa ci vuole a fare le patate al forno? Sbuccio le patate, le taglio a tocchetti, le condisco e via in forno…

E invece non è propriamente così, anche in quello che può sembrare un piatto di facile esecuzione, ci sono delle scelte e delle azioni da compiere senza le quali possiamo ritrovarci con delle patate al forno o bruciate o sfarinate. Insomma non come quelle che ci saremmo aspettati!

Molti dei disastri che riguardano la “patata” in cucina sono dovuti ad una scelta sbagliata del tipo di patata, ma ce ne sono anche altri che sono legati alla tecnica che utilizziamo per prepararli.

Le patate sono uno degli ingredienti più economici nel carrello. Sarebbe perfetto se non fosse per qualche errore che spesso commettiamo quando li cuciniamo. Infatti l’errore più importante commesso in cucina quando si cucinano le patate è non scegliere la varietà più adatta per ogni tipo di preparazione.

Le patate al forno non sono solo deliziose, ma sono anche un’alternativa molto più sana delle patate fritte e sono un contorno perfetto per qualsiasi arrosto, dato che spesso possono essere arrostite contemporaneamente al forno acceso. Vediamo che tipo di stratagemma usano gli chef come Bruno Barbieri per farle perfette!

Patate al forno di Bruno Barbieri

Il Masterchef Bruno Barbieri volto noto del piccolo schermo, rivela il suo trucco per far uscire dal forno ottime ed appetitose patate come se fossero fritte.

Con le sue 7 stelle Michelin Barbieri molto attivo sui social ama mostrare il suo grande amore per la buona cucina, una passione che ama condividere spiegando come fare alcune delle sue ricette.

Con i giusti accorgimenti e alcuni trucchetti anche la preparazione di un piatto “comune” può risultare alla ine una piacevole gustosa sorpresa.

In questo caso, il segreto per servire in tavola delle patate al forno perfette è ancora più semplice di quanto si possa immaginare. Affinché le patate abbiano un sapore irresistibile e la giusta densità, è fondamentale eseguire un passaggio.

Lo chef stellato spiega per prima cosa che le patate, proprio come tutti i tuberi, devono essere cucinate a parte. Uno degli errori più frequenti, in effetti, è proprio quello di inserirle in una padella in compagnia, ad esempio, di zucchine e peperoni.

Se decidete di cuocerle al forno, lo chef ribadisce quanto sia importante che vengano prima scottate. In questo modo, il colore resterà bianco e il periodo di cottura sarà perfetto.

Basterà che una volta che le abbiamo tagliate a tocchetti, tutte della stessa dimensione per una cottura uniforme, si lascino nell’acqua bollente per 5 minuti da quando l’acqua torna a bollire.