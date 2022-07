Mara Venier, il figlio è più famoso della madre: non l’aveva capito nessuno fosse proprio lui

Nessuno si è mai reso conto di chi fosse realmente, il figlio della famosissima conduttrice Mara Venier è molto più famoso di lei stessa. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta.

La famosa conduttrice ormai da innumerevoli anni intrattiene tutto il pubblico italiano con la sua presenza carismatica all’interno i vari studi televisivi. Con il passare del tempo appunto la donna ha ottenuto molteplici ruolo in diversi programmi televisivi. Fin dagli esordi della sua carriera lei ha ottenuto l’affetto e l’attenzione del pubblico, il quale ha iniziato a seguirla e supportarla in tutto e per tutto. Essendo ormai un volto incredibilmente famoso in molti in diverse occasioni hanno tentato di venire a conoscenza di tutto ciò che accade nella sua vita privata ed ovviamente sentimentale.

Nel corso degli anni lei ha ottenuto una visibilità inimmaginabile ed appunto ogni suo intervento viene seguito da una miriade di persone. Oggi si sentono incredibilmente onorati tutti coloro che vengono invitati come ospiti nella sua trasmissione ed appunto, insieme ad latri conduttori, lei è uno dei volti fondamentali per il mondo dello spettacolo italiano.

Nonostante la sua fama però vi sono comunque dei dettagli che sono sfuggiti a molti fan. Ad esempio, sono davvero poche le persone che conoscono effettivamente il figlio della donna, è giunta quindi l’ora di fare definitivamente chiarezza. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e chi è suo figlio.

Mara Venier, suo figlio è anche più famoso di lei: ecco di chi si tratta realmente

Come vi abbiamo già anticipato in molti non sono realmente a conoscenza della sua storia. Molti anni fa appunto la conduttrice intraprese una relazione sentimentale con un noto personaggio, con il quale condivise dei momenti magici. I due diedero perfino il benvenuto al frutto del loro amore. Con il passare del tempo però, per via di innumerevoli motivi i due si allontanarono definitivamente. La conduttrice perse i contatti perfino con il figlio per via di una frenetica vita lavorativa.

Stiamo parlando appunto di Paolo Capponi, ovvero il figlio della conduttrice e di Pierpaolo Capponi. Purtroppo il loro rapporto si dissolse nel nulla. Per molti anni non si rivolsero nemmeno la parola, fino ovviamente alla nascita del figlio di Paolo, ovvero Claudio. Attualmente i due si sono finalmente riuniti e si continuano a condividere dei momenti insieme come una solida famiglia unita. Sono ormai diversi anni che entrambi hanno messo da parte ogni rancore davanti alla nascita del piccolo Claudio, nato appunto nel 2017.