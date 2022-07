Granita al melone, freschissima e golosa: la prepari con 4 semplicissimi ingredienti

Le granite alla frutta, come la granita al melone, aiutano a dissetarci, a combattere le alte temperature e a rinfrescare il palato…

Queste sono alcune delle caratteristiche delle granite tradizionali, una delle bevande “star” delle terrazze estive.

Granita al melone

La nostra proposta oggi consiste nel reinventare questo classico dell’estate, in modo che a tutte queste “bontà” si aggiunga anche la qualità di essere sani. L’alternativa è optare per una granita al melone, un’opzione non solo molto salutare (ci aiuta a rispettare le raccomandazioni quotidiane sul consumo di frutta), ma anche “amica” della linea, visto il suo basso apporto calorico.

Per farlo, le granite devono essere fatte in casa, assicurando così che siano totalmente naturali. Sono molto facili da preparare, basta assicurarsi di avere in casa la frutta fresca da surgelare e un minipiner o un frullatore per frullare.

Una volta pronte, possiamo mangiare queste granite alla frutta quando vogliamo e gustarle in qualsiasi momento della giornata. Le opzioni per la loro preparazione sono quasi infinite e dipendono dal nostro gusto personale. Per la preparazione di oggi pochissimi ingredienti, vediamo quali sono e come procedere passo passo per la sua realizzazione.

Ingredienti per la granita al melone

150 grammi di zucchero

150 ml d’acqua

1 melone maturo

1 limone biologico

Ingredienti per la decorazione

1 spicchio di limone

Sale fino q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione della granita al melone mettendo in un pentolino lo zucchero su cui verseremo l’acqua. Quindi con un cucchiaio mescoliamo per far sciogliere bene lo zucchero e infine metteremo il pentolino sul fuoco per portare il tutto a ebollizione.

Dopo che l’acqua ha iniziato a bollire si spegne il fuoco e si lascia raffreddare lo sciroppo appena ottenuto a temperatura ambiente.

Passiamo ora alla preparazione del melone che, dopo essere stato privato della sua buccia va tagliato a metà.

Quindi con un cucchiaio va asportata tutta la parte interna, che non va buttata subito, ma messa a scolare in un pentolino su un piatto per recuperare tutto il liquido che fuoriesce. Per farlo lo schiacceremo per bene con il dorso del cucchiaio.

Lasciamo da parte e iniziamo a tagliare il melone, prima in fettine e poi in piccoli pezzi mettendolo in una capiente ciotola. Una volta terminato ai pezzetti di melone vanno uniti il succo dl limone appena spremuto e filtrato da semi e polpa, il liquido fuoriuscito dall’interno del melone e va aggiunto anche lo sciroppo che si è ora raffreddato.

Se abbiamo il frullatore possiamo dare una bella frullata, un operazione che possiamo eseguire perfettamente anche con un minimiper.

Fatto questo prendiamo una pirofila per i freddo e versiamo il tutto, la granita dovrà restare per 3 ore in freezer, avendo cura però di rigirarlo con un cucchiaio ogni mezz’ora.

Quando la granita è pronta per essere servita, sulle coppette che la conterranno va passato sul bordo una fettina di limone e poi passato su un piatto in cui avremo messo del sale fino.

In questo modo il sale resterà attaccato al bordo, per renderla più gustosa, poi versiamo una porzione di granita e infine decoriamo con delle foglioline di menta.