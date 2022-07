Glicemia alta col caldo torrido, se vai al mare a quest’ora aumenta incredibilmente

Le persone anziane o che soffrono di certe patologie come la glicemia alta col caldo torrido rischiano di più. E’ importante sapere come comportarsi in condizioni di caldo estremo sia quando si va al mare sia in città.

L’iperglicemia può aggravarsi nelle ore più calde: bisogna adottare buone abitudini e misure di prevenzione per evitare gli effetti dannosi delle ondate di calore.

Bisogna idratarsi, favorire il raffreddamento del corpo, evitare l’esposizione alle alte temperature soprattutto quando si va al mare. Ecco quali sono le ore più calde da evitare assolutamente.

Glicemia alta col caldo torrido: ore più calde da evitare al mare

Le alte temperature incidono negativamente sulla glicemia alta. Con il caldo torrido, nelle ore più calde l’iperglicemia aumenta significativamente.

Di conseguenza, chi soffre di diabete deve evitare le ore più calde al mare, ovvero dalle 11.00 alle 18.00. A poco serve proteggere il capo con un cappello di colore chiaro o indossare gli occhiali da sole oppure proteggere la pelle da possibili scottature applicando creme solari protettive. Con l’iperglicemia non si scherza e non c’è protezione dalle elevate temperature che regga. L’unica mossa intelligente da fare è non andare al mare nella suddetta fascia oraria, dalle 11.00 alle 18.00.

Nelle ore più fresche, si consiglia di non esporsi al sole diretto per troppo tempo e di godersi l’aria del mare riparandosi sotto l’ombrellone.

Diabete col caldo torrido: altri consigli utili per non rischiare

Evitare le ore più calde, come abbiamo visto, è l’abitudine migliore da adottare per chi soffre di diabete.

Per proteggersi dalle temperature elevate e dal caldo torrido, è bene seguire altre raccomandazioni:

Ridurre la temperatura corporea facendo bagni e docce con acqua tiepida, bagnandosi il viso e le braccia con acqua fresca e sistemare un panno umido sulla nuca nelle ore più calde;

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno, evitare gli alcolici, limitare il consumo di bevande troppo fredde o gassate, mangiare cibi che contengono molta acqua come frutta e verdura, alimenti leggeri;

Conservare i farmaci secondo le indicazioni riportate sulle confezioni evitando fonti di calore e l’esposizione diretta ai raggi solari. L’insulina, molto sensibile alle alte temperature, va conservata in un luogo fresco evitando di lasciarla nell’auto posteggiata al caldo oppure all’esposizione solare in spiaggia. Le scorte di insulina devono essere tenute in frigo a 4°C mentre quella in uso deve essere mantenuta a temperatura ambiente. In viaggio, bisogna inserirla in una borsa refrigerante o in un contenitore termico;