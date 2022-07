Eros Ramazzotti rompe il silenzio, è lei la nuova fiamma: chi l’avrebbe mai detto | FOTO

Eros Ramazzotti non si nasconde più e si espone sui social. Finalmente esce allo scoperto: è lei la nuova fiamma. E chi lo avrebbe mai immaginato? Arriva anche la foto, i fan sono al settimo cielo per lui.

Eros Ramazzotti è innamorato. L’ex marito di Michelle Hunziker ci mette la faccia e finalmente sui social mostra a tutti la sua nuova fiamma. Ecco di chi si tratta. I fan sono rimasti senza parole, tutti felicissimi per lui.

Eros Ramazzotti protagonista del gossip

Da un po’ di tempo ormai Eros Ramazzotti fa parlare di sé. L’ex marito di Michelle Hunziker è al centro del gossip, anche questa volta, per la sua vita privata. Finalmente non si nasconde più e sui social mostra la sua nuova fiamma.

La vita sentimentale del famoso cantante italiano è stata piuttosto travagliata. Per anni è stato protagonista delle principali pagine di gossip e pettegolezzi per via del suo matrimonio con Michelle Hunziker.

Lui e la conduttrice svizzera sono stati una delle coppie più belle dello showbiz italiano per anni. Purtroppo il loro matrimonio è giunto al capolinea ma i due oggi sono ottimi amici. Dopo la storia con Michelle, Eros è tornato a sorridere grazie a Marica Pellegrinelli con la quale convola a nozze nel 2014.

Anche questo secondo matrimonio però finisce e come nel primo, lui resta in buoni rapporti anche con la sua seconda compagna, sempre per rispetto al sentimento che ha provato per le sue ex e per il bene dei figli che ha avuto con le due compagne.

Oggi, dopo tempo, il suo cuore è di nuovo al settimo cielo. Finalmente arriva una nuova fiamma nella sua vita e il cantante la mostra a tutti sui social. Che meraviglia!

Chi è la nuova fiamma del cantante italiano

Eros Ramazzotti è innamorato. Solo qualche ora fa, è stato paparazzato in compagnia di una bellissima mora con la quale si è lasciato andare a intimità, coccole ed effusioni. Tuttavia, non è lei a quanto pare, la nuova fiamma. Il cantante italiano sui social si è esposto e ha pubblicato finalmente il volto del suo vero amore. Si tratta di un meraviglioso gattino!

L’ex marito di Michelle Hunziker ha voluto zittire così i gossip degli ultimi giorni, pubblicando l’immagine di un tenerissimo felino, un cucciolotto dal pelo grigio e dagli occhi dolcissimi che ha rapito il suo cuore.

Ed è lui stesso che ha pubblicato una didascalia eloquente che non lascia dubbi: “ecco la mia nuova fiamma”. Con tanto di emoji simpatiche. I social sono andati in delirio: attraverso questa pubblicazione, il cantante ha forse voluto smentire il chiacchiericcio che lo vedeva affiancato a questa donna dalla identità misteriosa?

Il settimanale Chi ha pubblicato infatti un’esclusiva mostrando a tutta Italia la nuova presunta compagna del cantante italiano. Eros è stato paparazzato in una villa in Grecia, in compagnia di questa ragazza prosperosa, dai capelli scuri e dal fisico prorompente, mentre si scambiano coccole.

Tra una spalmata di crema solare e un abbraccio caloroso su un lettino, i due sembravano davvero complici e affiatati ma a quanto pare il cantante ha voluto trovare un modo un po’ particolare di smentire le voci di una sua nuova frequentazione. Quale modo migliore per farlo se non mostrare a tutti il suo vero amore? Il piccolo felino ha fatto impazzire tutti di dolcezza, è davvero tenerissimo.