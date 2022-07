UeD, Riccardo ha rubato il ‘cuore’ all’altra dama: l’acerrima nemica di Ida | FOTO

Il famoso cavaliere del trono over di UeD, Riccardo, fa perdere completamente la testa ad una nota dama. Proprio l’acerrima nemica di Ida Platano si mostra particolarmente interessata a lui. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

I questi ultimi giorni il noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha attirato incredibilmente l’attenzione su sé stesso per via di alcune sue azioni. Come bene saprete, dopo molto tempo, lui nella scorsa edizione ha deciso nuovamente di prendere parte al trono lasciando letteralmente tutti senza parole. Inizialmente lui non aveva alcuna intenzione di avvicinarsi alla sua storica ex, nonché dama famosa del programma, Ida Platano.

inizialmente appunto si avvicinò a diverse partecipanti. Con il passare del tempo però, inaspettatamente, ha iniziato a nutrire un nuovo interesse nei confronti della dama Platano. Questo ovviamente ha sorpreso tutti i presenti ed il pubblico da casa. Perfino la stesa diretta interessata è rimasta sorpresa ed a sua volta ha nutrito anch’essa un nuovo sentimento nei per lui. I due quindi si sono chiariti in memoria dei bei vecchi tempi ed hanno iniziato un novo percorso.

Il quale però, ovviamente, ha subito degli alti e bassi per via dei forti sentimenti contrastanti di entrambi. Svariati eventi appunto li hanno divisi e nuovamente avvicinati. Attualmente però il programma ha terminato le riprese in attesa della prossima edizione. Nelle ultime ore però, è accaduto l’impensabile. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo e chi è la diretta interessata.

Riccardo, cavaliere di UeD, fa perdere completamente la testa all’acerrima nemica di Ida Platano: i dettagli

Nel corso del tempo, il percorso del cavaliere e della famosa dama ha attirato l’interesse di innumerevoli persone. Le quali non fanno parte solo ed esclusivamente del pubblico ma perfino dello stesso cast di cui loro fanno parte. Come vi abbaino già detto tutti i membri del cast attualmente sono divisi dal momento che non possono essere in contatto dato che le riprese sono temporaneamente sospese. Questo però di certo non ha fermato una nota dama del programma di Maria De Filippi, la quale ha deciso in modo singolare di far notare la sua presenza.

Nelle scorse ore appunto il noto cavaliere ha deciso di pubblicare uno scatto che lo ritrae in vesti abbastanza eleganti. Solitamente lui si mostra appunto in giacca e cravatta e, con lo scatto pubblicato nelle scorse ore ha attirato comunque molte attenzioni. Una in particolare, dal momento che si tratta proprio di una dama molto famosa.

Stiamo indubbiamente parlando di Veronica, la quale ha deciso di lasciare un like alla foto. Lei come ben saprete non è proprio in ottimi rapporti con Ida, questo però non l’ha di certo fermata. Che tra i due possa nascere del romantico? In molti iniziano a presupporre di tutto, per confermare anche il minimo dettaglio però occorre solo la loro conferma. Non ci resta quindi che attendere per scoprire ulteriori novità.