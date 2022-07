Rita Dalla Chiesa, l’inaspettato annuncio: “gli ha detto sì” | Tutta Italia al settimo cielo

La famosa giornalista e conduttrice Rita Della Chiesa stupisce tutta l’Italia facendola rimanere completamente a bocca aperta. Proprio lei ha deciso di dire sì: ecco tutti i dettali a riguardo.

Nel corso degli anni la donna ha ottenuto un successo del tutto inaspettato. L’intero pubblico italiano ha iniziato a seguirla ed ammirarla per via delle sue doti innate. Negli anni appunto l’abbiamo vista intraprendere innumerevoli ruoli di un’importanza smisurata. Questo appunto le ha permesso di condurre una vita particolarmente agiata ed ovviamente crearsi un nome. Oggi la sua sola presenza è richiesta nei più rinomati programmi televisivi proprio per via del suo successo incredibile.

Inoltre lei è stimata ed ammirata da molti volti nel mondo dello spettacolo, i quali sono entusiasti di invitarla a discutere di varie argomentazione anche particolarmente delicati. Essendo per un volto così importante per il pubblico italiano in molti hanno iniziato ad essere curiosi riguardo la sua vita privata e sentimentale e quindi non solo nell’ambito sentimentale.

Pare appunto che, nell’ultimo periodo la donna abbia nuovamente attirato nei suoi confronti l’interesse del pubblico per via di un progetto del tutto inaspettato che la vedrebbe, ovviamente, come protagonista indiscussa. Vediamo quindi elle dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto di che proposta si tratta effettivamente.

Rita Della Chiesa dice finalmente sì, l’inaspettato annuncio lascia tutti a bocca aperta: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza oggi lei è una dei volti più famosi nel mondo dello spettacolo. Ciò significa appunto che ogni conduttore dei vari programmi televisivi desidera invitarla ed anzi collaborare con lei. Dietro questo ovviamente c’è perfino un motivo legato soprattutto agli ascolti. La sua sola presenza potrebbe appunto fare un differenza significativa. Ebbene, in questi ultimi giorni sul suo conto ha iniziato a circolare un chiacchiericcio in particolare. Il quale la vede molto legata ad un noto conduttore, sia in ambito professionale che nella propria vita privata.

Stiamo indubbiamente parlando del grande conduttore Alfonso Signorini, il quel tuttora è alla ricerca dei vari collaboratori per rendere incredibilmente stupendo il cast della nuova edizione. Vi ricordiamo appunto che la prossima edizione durerà ben 10 mesi. Questo ovviamente frena molto dal momento che è un impegno abbastanza significativo. Pare però che non abbia bloccato la giornalista, la quale dovrebbe ricoprire il ruolo di opinionista.

Lei stessa ha confermato l’avvicinamento ad Alfonso Signorini, il quel le ha appunto proposto questa incredibile collaborazione. Secondo quanto riportato da Blog Tivvù però attualmente lei sia ancora in una fase di riflessione.

vabbè inutile che ci giriamo intorno…. preparatevi, avremo rita dalla chiesa al gf. ha detto sicuramente di sì a signorini#gfvip pic.twitter.com/W0StFDSQeR — hiitskate (@Gossip14378601) July 5, 2022

“I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte.

Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più.”

Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa accadrà nelle prossime ore.