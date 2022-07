Olive nere, ti hanno sempre fregato: occhio al dettaglio sull’etichetta | NON sono naturali

Nonostante quello che molti pensano, le olive nere e le olive verdi non dipendono dalla varietà dell’oliva o dell’albero, ma dal punto di maturazione.

Le olive nere o verdi rientrano spesso negli antipasti più popolari nel nostro Paese. E anche vero che ci sono alcune differenze tra di loro.

Da ottobre parte il ciclo di vita dell’olivo, che può protrarsi fino a dicembre, periodo in cui i frutti giungono a maturazione e assumono una colorazione diversa.

In questo periodo, il cambiamento di colore della buccia dell’oliva varia passando dal verde intenso al giallo, passando per il rosso scuro o il nero.

Tuttavia questo cambiamento può manifestarsi in modo omogeneo sull’intera oliva o solo in alcune zone. Vediamo però come sono diverse le olive verdi da quelle nere.

Olive nere, occhio al dettaglio sull’etichetta

Le olive da tavola sono uno snack sano e ricco di vitamine e minerali. In commercio si trovano olive verdi, marroni e nere. Ma, all’interno di quest’ultima, esistono diversi tipi: le olive nere, dove il colore nero può essere ottenuto dall’ossidazione dell’oliva, e le olive nere naturali. Le olive nere trattate, a differenza delle olive nere naturali, vengono raccolte prima dell’invaiatura, quando in natura maturano e diventano da verdi a nere. Le olive nere trattare vengono sottoposte a diversi processi di produzione fino all’ossidazione per ottenere il colore nero intenso ed omogeneo. Il sapore delle olive dipende dalla varietà e dal grado di maturazione al momento della raccolta. Le olive appena raccolte hanno un sapore sgradevole che cambierà e diventerà più gradevole con i diversi processi di produzione.

Processo di fissazione del colore nero Si tratta di un processo biologico che coinvolge microrganismi, come lieviti e batteri, presenti in natura. Una volta lavate, le olive vengono tenute in salamoia, una soluzione di sali in acqua potabile che permette di avviare la fermentazione, che durerà circa sei mesi.