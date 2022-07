“Ha un’altra figlia”, Meghan Markle in trappola: Harry sgama tutto | Il padre è famosissimo

Meghan Markle nell’occhio del ciclone: “ha un’altra figlia”. Il principe Harry scopre tutto. Il padre dell’erede misteriosa è famosissimo. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda curiosa che sta facendo impazzire la Royal Family.

Meghan Markle torna ad essere prepotentemente travolta dal ciclone mediatico. Spunta a sorpresa la figlia segreta di cui nessuno sapeva nulla. Il principe Harry è sconvolto. I dettagli.

Meghan Markle è nei guai

Meghan Markle, l’attuale duchessa del Sussex, è nell’occhio del ciclone. La moglie del principe Harry sta facendo parlare di sé per via di un segreto che è venuto a galla dopo anni.

La ex attrice americana avrebbe una figlia segreta di cui nessuno sapeva nulla. Il rampollo della casa inglese però ha scoperto tutta la verità. Harry e Meghan sono sposati da maggio del 2018. Le nozze sono state celebrate in Inghilterra ma i duchi del Sussex, hanno deciso poi, a seguito del matrimonio, di non rimanere nel Regno Unito ma di volare in America ed iniziare lì la loro vita familiare.

Oggi vivono in California con i loro due figli, Archie e Lilibet. Ebbene sì, Meghan è mamma di due splendidi pargoletti che a quanto pare avrebbero una sorella maggiore. Arriva una indiscrezione bomba che sta facendo il giro del mondo e che potrebbe sconvolgere le sorti di questa che sembrava una famiglia indistruttibile. Viene fuori la figlia segreta dell’ex attrice americana.

Spunta fuori la verità: l’ex attrice americana ha un’altra figlia

Intrighi di corte e dove trovarli. Meghan Markle di nuovo protagonista di gossip e pettegolezzi. Spunta fuori un segreto che potrebbe cambiare per sempre le sorti della famiglia Windsor-Markle: la moglie del principe Harry avrebbe avuto un’altra figlia da un uomo famosissimo. Il lui in questione è l’avvocato Joe Giuliano.

A quanto pare, la Markle e Joe Giuliano sarebbero stati addirittura moglie e marito. I due, sposati per un breve periodo di tempo, avrebbero poi chiesto l’annullamento del matrimonio pochi mesi dopo essere convolati a nozze. Le ragioni restano ancora tutt’oggi sconosciute e nessuno sapeva della presenza di Giuliano.

Prima di incontrare il principe Harry, la Markle è stata infatti sposata con il regista e produttore cinematografico Trevor Engelson mai due non hanno avuto figli. Sembra invece, secondo fonti vicine alla famiglia della Markle, che è l’ex attrice americana abbia addirittura avuto una figlia con Joe Giuliano, nata nel 1999.

Sapete che cos’altro è venuto fuori? Si mormora che questa presunta figlia segreta di cui nessuno sapeva nulla sarebbe stata affidata a Samantha, la sorellastra di Meghan. Il nome della bimba, oggi donna, è Noel Rasmussen che a ben vedersi è molto somigliante a Meghan ma soprattutto a Joe Giuliano.

Che scoop clamoroso! Scoppia lo scandalo senza precedenti nella famiglia reale. Noel Rasmussen è davvero la figlia segreta di Meghan Markle? In realtà, qualche anno fa, Joe Giuliano è stato beccato con in braccio una bimba dalla carnagione mulatta, somigliante a Meghan. Il mistero continua.