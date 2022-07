Colpo di scena, prima tronista 60enne nella storia di UeD: famosissima | Ha scelto lei

Inaspettato colpo di scena, la famosa conduttrice Maria De Filippi ha finalmente scelto chi sarà la prossima tronista. Per la prima volta in assoluto sarà una 60enne davvero molto famosa. Ecco di chi si tratta e quando scenderà le rinomate scale.

Come ben saprete attualmente il programma è temporaneamente sospeso dal momento che riprese all’intento dello studio riprenderanno a settembre. La nota conduttrice quindi è alla ricerca di un nuovo cast per la prossima edizione, la quale si preannuncia in modo davvero spettacolare. Con il passare del tempo dalle rinomate scale sono scese innumerevoli persone che hanno deciso di intraprender appunto un percorso all’interno del programma. Alcuni dei quali hanno segnato letteralmente la storia del programma diventando appunto dei volti fondamentali per le riprese dal momento che la loro sola presenza si aggiudica un boom di ascolti inimmaginabili.

Attualmente però vi sono delle accortezze che la conduttrice e al stessa produzione vorrebbero apportare. Il programma appunto non è seguito solo ed esclusivamente dal pubblico ma perfino dai noti volti del mondo dello spettacolo. Alcuni dei quali appunto sono talmente incantati dalla gestione che ne vorrebbero far parte. Attualmente però, a capo di tutto vi è appunto la conduttrice ed i due opinionisti, estremamente essenziali per via del loro senso critico.

Pare però che prossimamente, all’interno del cast del trono over, un volto inimmaginabile attirerà ancor di più l’attenzione sul dating show. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà effettivamente e soprattutto di chi si tratta realmente.

La conduttrice del noto programma UeD, Maria De Filippi, sceglie proprio lei come tronista: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nelle prossime ore tuto potrebbe cambiare dal momento che nella prossima edizione ci sarà un volto incredibilmente importante. Questo ultimo ha già partecipato ad innumerevoli programmi televisivi ottenendo appunto un successo clamoroso. Pare però che, ad aver l’idea di prendere parte al programma, sia stata proprio lei. Attualmente lei è reduce di un programma condotto dalla famigerata Ilary Blasi, ovvero l’isola dei Famosi.

All’interno del quale ha dato il meglio di sé mostrando ogni dettaglio del suo carattere. Stiamo indubbiamente parlando di Carmen Di Pietro, la quale in diverse occasioni ha ammesso di voler trovare finalmente l’amore della propria vita. Al che, lei stessa, ha reso pubblico il suo interesse al programma esprimendo chiaramente il suo volere. Pare appunto che, sarebbe davvero onorata di prendere parte al trono over per trovare la sua anima gemella.

“Se andrei a Uomini e Donne per trovare l’amore? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto.”

Queste sono le parole dell’ex naufraga, le quali sono riportate sulle Instagram Story del noto Amedeo Venza. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa accadrà nella prossima edizione del programma. La conduttrice le permetterà di prendere parte al trono?