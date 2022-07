Collutorio, guarda quel che accade se lo aggiungi nelle tue piante: inimmaginabile

Quando si parla di cura del giardino, è facile pensare a trucchi come i fondi del caffè ed il borace che tutti noi conosciamo. Quanti conoscono gli effetti benefici del collutorio?

Al solo nominarlo potresti pensare che questo disinfettante possa rischiare di danneggiare le piante ma non è così. E’ un grande alleato di giardini e orti e può farti risparmiare molti soldi. Ecco a cosa serve.

Collutorio alleato delle piante: fertilizzante ad azione antimicotica

Abbiamo individuato almeno 7 modi per usare il collutorio a tutto vantaggio del tuo giardino.

Tanto per cominciare, è utile per eliminare le infezioni di muffe e funghi delle piante proprio come succede quando lo usiamo per la nostra bocca.

Il collutorio vanta forti proprietà antimicotiche. Basta mescolarlo con l’acqua ad un rapporto 25-75%, versare il tutto in un flacone spray e spruzzare sulle aree interessate.

Con il collutorio puoi anche creare un ottimo fertilizzante. Dovrai procedere in questo modo: ti serviranno collutorio, sali di Epsom, detersivo per piatti liquido, ammoniaca (una tazza per ciascun prodotto) da mescolare con una lattina di birra. Il tutto andrà versato poi in un flacone spray. Di regola, questo fertilizzante va applicato ogni 3 settimane.

Elimina i cattivi odori e disinfetta

Le funzioni importanti del collutorio per il tuo giardino sono anche altre.

In caso di elevato livello di batteri in giardino, puoi mescolare acqua e collutorio in parti uguali e spruzzare la soluzione sulle aree compromesse. I batteri verranno eliminati insieme al cattivo odore provocato dagli stessi.

Puoi disinfettare anche gli attrezzi da giardino con il collutorio. Procedi così: immergi gli attrezzi in acqua calda aggiungendo un po’ di aceto e bicarbonato di sodio. Estraili e spruzzaci sopra il collutorio, poi lasciali asciugare.

Collutorio contro insetti, afidi e gatti

Il collutorio viene utilizzato come repellente contro le zanzare: non dovrai far altro che aggiungerlo nel flacone spray spruzzando nell’area dove sono presenti le zanzare e anche sulla pelle. Sappi che il collutorio è molto più sicuro di qualsiasi spray per insetti.

Con il magico collutorio puoi anche risolvere un’infestazione da afidi: mescola acqua e collutorio in parti uguali e spruzza sulle foglie.

Adori i gatti ma la loro urina sulle piante è dannosa. Per evitare che i gatti urinino sulle piante spruzza una soluzione composta da acqua e collutorio (metà e metà). I felini non sopportano l’odore del collutorio quindi sicuramente non si avvicineranno più alle tue piante.