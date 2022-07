Cicogna in casa Berlusconi, proprio lei rimasta incinta: mostra il pancione | FOTO

Che gioia in casa Berlusconi! Proprio lei è rimasta incinta e si mostra finalmente con il pancione. Arrivano le foto che fanno brillare gli occhi dei fan. Emozione grandissima!

Cicogna in arrivo in casa Berlusconi: lei è in dolce attesa e ora non si nasconde più. Il suo pancione in bella vista fa emozionare tutti. Che lieta notizia!

Cicogna in arrivo in casa Berlusconi

I Berlusconi tornano nuovamente ad essere protagonisti di gossip e pettegolezzi: proprio lei è rimasta incinta e presto diventerà mamma. Il cuore dei fan è colmo di gioia. La famiglia dell’ex premier Silvio Berlusconi è sempre stata al centro di chiacchiere, talvolta anche di scandali, che hanno incuriosito gli italiani.

In particolare, tra i componenti della famiglia allargata del clan più famoso d’Italia, ad avere maggiormente notorietà sono Silvia Toffanin e Pier Silvio. Loro, che stanno insieme da oltre vent’anni, sono genitori di due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, la gioia di nonno Silvio. Ma attenzione! La famiglia è pronta ad allargarsi! Arrivano le foto che fanno impazzire i fan: proprio lei è pronta a diventare di nuovo mamma. Che grande gioia!

Lei è incinta: le foto col pancione fanno il giro del web ed emozionano tutti

Grandi novità in casa Berlusconi: lei è incinta e presto diventerà nuovamente mamma. Protagonista della lieta notizia è Federica Fumagalli, la bellissima moglie di Luigi Berlusconi. Il terzogenito di Veronica Lario e Silvio Berlusconi è stato beccato dal settimanale Chi a Villa Certosa mentre si gode qualche giorno di relax con la sua famiglia.

Papà attento, affettuoso e premuroso, è davvero dolce con il suo primogenito, Emanuele Silvio, che tra pochissimo festeggerà il suo primo anno di vita. Questa sarà l’ultima vacanza in tre: il prossimo ottobre Federica darà alla luce un altro bimbo. Ancora sconosciuto il sesso del futuro baby.

I due sposi sono raggianti. Lei, Federica, si mostra in bikini con il suo pancino che è ormai evidente e tra coccole e carezze con il piccolo di casa, trascorre felice le sue giornate circondata dall’amore più grande, il marito e il figlio.

Rispetto agli altri membri del clan di Berlusconi, la coppia formata da Federica e Luigi è molto riservata. I coniugi cercano di mantenere sempre un profilo piuttosto basso e di fuggire dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Luigi Berlusconi è un amministratore della società H14 nonché consigliere di Fininvest Spa. Federica Fumagalli invece ha messo in piedi, insieme ad un amico, la MB Project, una società di comunicazioni ed eventi. I due stanno insieme dal 2012.

Si sono conosciuti all’università Bocconi dove entrambi si sono laureati, lui in economia e lei in giurisprudenza. La coppia è convolata a nozze nel 2020 nella cappella di San Sigismondo a Milano e i festeggiamenti sono stati intimi e privati. Nel 2021 sono diventati genitori di Emanuele Silvio chiamato così in onore del nonno.

Ora la famiglia si allarga: Luigi e Federica sono pronti ad accogliere un altro/a Berlusconi jr e non vedono l’ora di condividere con tutti questa gioia doppia ma non hanno intenzione di fermarsi ancora: puntano ad ingrandire ancora di più la loro family.